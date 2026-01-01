Triển khai LibreDesk với một nhấp chuột.
Nền tảng hỗ trợ khách hàng đa kênh mã nguồn mở với quản lý yêu cầu, trò chuyện trực tuyến, hộp thư email và quản lý SLA.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LibreDesk
LibreDesk là một nền tảng hỗ trợ khách hàng mã nguồn mở, hợp nhất các cuộc trò chuyện từ email, live chat và các kênh khác vào một không gian làm việc chung cho đội ngũ. Được xây dựng cho các đội ngũ hỗ trợ ở mọi quy mô, nó bao quát toàn bộ vòng đời hỗ trợ — từ lần liên hệ đầu tiên cho đến khi giải quyết — với các công cụ để phân công, ưu tiên, theo dõi SLA, trả lời mẫu và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.
Tự host LibreDesk mang lại cho đội ngũ của bạn quyền sở hữu hoàn toàn lịch sử cuộc trò chuyện và dữ liệu khách hàng, không có phí theo từng nhân viên hoặc từng yêu cầu. Bạn kiểm soát cơ sở hạ tầng, các tích hợp và chính sách lưu giữ, kết nối trực tiếp hộp thư email và widget chat của bạn mà không cần định tuyến dữ liệu qua một nền tảng SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của LibreDesk
Hộp thư đến đa kênh
Quản lý email, live chat và các cuộc trò chuyện dựa trên API từ một hộp thư đến hợp nhất để nhân viên không bao giờ phải chuyển đổi giữa các tab để phản hồi.
Quản lý SLA
Xác định mục tiêu thời gian phản hồi và giải quyết cho mỗi hộp thư đến, đồng thời nhận cảnh báo tự động trước khi vượt quá thời hạn.
Quy tắc tự động hóa
Kích hoạt tự động gán, gắn thẻ, thay đổi mức độ ưu tiên và trả lời dựa trên điều kiện hội thoại và tình trạng sẵn sàng của nhân viên hỗ trợ.
Phản hồi mẫu
Lưu và tìm kiếm các mẫu trả lời có thể tái sử dụng để nhân viên hỗ trợ phản hồi nhất quán các câu hỏi thường gặp trong vài giây.
Khảo sát CSAT
Tự động gửi khảo sát mức độ hài lòng sau khi giải quyết và theo dõi điểm số theo từng nhân viên, đội ngũ và hộp thư theo thời gian.
Tại sao lại chạy LibreDesk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.