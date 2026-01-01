LibreDesk là một nền tảng hỗ trợ khách hàng mã nguồn mở, hợp nhất các cuộc trò chuyện từ email, live chat và các kênh khác vào một không gian làm việc chung cho đội ngũ. Được xây dựng cho các đội ngũ hỗ trợ ở mọi quy mô, nó bao quát toàn bộ vòng đời hỗ trợ — từ lần liên hệ đầu tiên cho đến khi giải quyết — với các công cụ để phân công, ưu tiên, theo dõi SLA, trả lời mẫu và khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Tự host LibreDesk mang lại cho đội ngũ của bạn quyền sở hữu hoàn toàn lịch sử cuộc trò chuyện và dữ liệu khách hàng, không có phí theo từng nhân viên hoặc từng yêu cầu. Bạn kiểm soát cơ sở hạ tầng, các tích hợp và chính sách lưu giữ, kết nối trực tiếp hộp thư email và widget chat của bạn mà không cần định tuyến dữ liệu qua một nền tảng SaaS của bên thứ ba.