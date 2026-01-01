Triển khai LiteLLM chỉ với một lần nhấp.
Cổng AI hợp nhất cung cấp quyền truy cập API tương thích OpenAI đến hơn 100 LLM từ bất kỳ nhà cung cấp nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LiteLLM
LiteLLM là một cổng AI mã nguồn mở cung cấp cho mọi LLM cùng một API tương thích với OpenAI, để các ứng dụng của bạn có thể chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock và hơn 100 nhà cung cấp khác mà không cần thay đổi mã. Nó xử lý cân bằng tải, chuyển đổi dự phòng tự động, quản lý khóa API ảo, theo dõi chi tiêu và giới hạn tốc độ từ một giao diện quản trị duy nhất.
Tự lưu trữ LiteLLM giúp giữ các khóa API và dữ liệu sử dụng của bạn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ việc điều tiết và giới hạn tốc độ của các dịch vụ proxy dùng chung, đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn một mặt phẳng điều khiển trung tâm cho tất cả việc sử dụng LLM — điều cần thiết cho các tổ chức quản lý chi phí AI và tuân thủ ở quy mô lớn.
Các tính năng chính của LiteLLM
Hơn 100 nhà cung cấp LLM
Truy cập OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock và hàng chục dịch vụ khác nữa thông qua một điểm cuối API thống nhất duy nhất.
Cân bằng tải và Chuyển đổi dự phòng
Phân phối yêu cầu trên nhiều nhà cung cấp và tự động chuyển đổi dự phòng sang bản sao lưu khi một nhà cung cấp không khả dụng.
Theo dõi chi tiêu & Ngân sách
Theo dõi chi phí LLM theo thời gian thực và đặt giới hạn ngân sách cho mỗi người dùng hoặc mỗi đội để ngăn chặn chi tiêu API vượt mức.
Quản lý khóa ảo
Cấp phát các khóa API ảo được giới hạn phạm vi cho các nhóm và ứng dụng, với quyền kiểm soát truy cập chi tiết và theo dõi việc sử dụng.
Định tuyến nâng cao
Định tuyến yêu cầu theo chi phí, độ trễ hoặc các quy tắc tùy chỉnh để luôn sử dụng mô hình tốt nhất cho từng loại yêu cầu.
Tại sao lại chạy LiteLLM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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