Giảm giá lên đến 69% cho LiteLLM

Triển khai LiteLLM chỉ với một lần nhấp.

Cổng AI hợp nhất cung cấp quyền truy cập API tương thích OpenAI đến hơn 100 LLM từ bất kỳ nhà cung cấp nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai LiteLLM chỉ với một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho LiteLLM

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với LiteLLM

LiteLLM là một cổng AI mã nguồn mở cung cấp cho mọi LLM cùng một API tương thích với OpenAI, để các ứng dụng của bạn có thể chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock và hơn 100 nhà cung cấp khác mà không cần thay đổi mã. Nó xử lý cân bằng tải, chuyển đổi dự phòng tự động, quản lý khóa API ảo, theo dõi chi tiêu và giới hạn tốc độ từ một giao diện quản trị duy nhất.

Tự lưu trữ LiteLLM giúp giữ các khóa API và dữ liệu sử dụng của bạn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ việc điều tiết và giới hạn tốc độ của các dịch vụ proxy dùng chung, đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn một mặt phẳng điều khiển trung tâm cho tất cả việc sử dụng LLM — điều cần thiết cho các tổ chức quản lý chi phí AI và tuân thủ ở quy mô lớn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của LiteLLM

Hơn 100 nhà cung cấp LLM

Truy cập OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock và hàng chục dịch vụ khác nữa thông qua một điểm cuối API thống nhất duy nhất.

Cân bằng tải và Chuyển đổi dự phòng

Phân phối yêu cầu trên nhiều nhà cung cấp và tự động chuyển đổi dự phòng sang bản sao lưu khi một nhà cung cấp không khả dụng.

Theo dõi chi tiêu & Ngân sách

Theo dõi chi phí LLM theo thời gian thực và đặt giới hạn ngân sách cho mỗi người dùng hoặc mỗi đội để ngăn chặn chi tiêu API vượt mức.

Quản lý khóa ảo

Cấp phát các khóa API ảo được giới hạn phạm vi cho các nhóm và ứng dụng, với quyền kiểm soát truy cập chi tiết và theo dõi việc sử dụng.

Định tuyến nâng cao

Định tuyến yêu cầu theo chi phí, độ trễ hoặc các quy tắc tùy chỉnh để luôn sử dụng mô hình tốt nhất cho từng loại yêu cầu.

Tại sao lại chạy LiteLLM trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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