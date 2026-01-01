LiteLLM là một cổng AI mã nguồn mở cung cấp cho mọi LLM cùng một API tương thích với OpenAI, để các ứng dụng của bạn có thể chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock và hơn 100 nhà cung cấp khác mà không cần thay đổi mã. Nó xử lý cân bằng tải, chuyển đổi dự phòng tự động, quản lý khóa API ảo, theo dõi chi tiêu và giới hạn tốc độ từ một giao diện quản trị duy nhất.

Tự lưu trữ LiteLLM giúp giữ các khóa API và dữ liệu sử dụng của bạn trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn, loại bỏ việc điều tiết và giới hạn tốc độ của các dịch vụ proxy dùng chung, đồng thời cung cấp cho nhóm của bạn một mặt phẳng điều khiển trung tâm cho tất cả việc sử dụng LLM — điều cần thiết cho các tổ chức quản lý chi phí AI và tuân thủ ở quy mô lớn.