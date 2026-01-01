MiroTalk P2P là một nền tảng hội nghị truyền hình WebRTC tự host, định tuyến phương tiện trực tiếp giữa những người tham gia — không thông qua máy chủ của bạn. Vì các luồng video truyền tải ngang hàng, độ trễ là tối thiểu và băng thông VPS của bạn chỉ được sử dụng cho việc báo hiệu, ngay cả khi nhiều phòng chạy đồng thời. Người tham gia có thể tham gia từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào thông qua một liên kết có thể chia sẻ mà không cần tài khoản, tải xuống hoặc plugin.

Không giống như các dịch vụ đám mây ghi lại và xử lý dữ liệu cuộc họp trên cơ sở hạ tầng của họ, việc tự host MiroTalk giữ mọi cuộc trò chuyện trên phần cứng mà bạn sở hữu. Các phòng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, tính năng bảo vệ host giới hạn việc tạo phiên cho người dùng được ủy quyền, và một REST API cho phép bạn tích hợp việc tạo cuộc họp vào các ứng dụng của riêng bạn.