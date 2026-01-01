Triển khai MiroTalk với 1 nhấp.
Hội nghị truyền hình P2P tự lưu trữ với số phòng không giới hạn, chia sẻ màn hình và không yêu cầu người tham gia cài đặt ứng dụng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MiroTalk
MiroTalk P2P là một nền tảng hội nghị truyền hình WebRTC tự host, định tuyến phương tiện trực tiếp giữa những người tham gia — không thông qua máy chủ của bạn. Vì các luồng video truyền tải ngang hàng, độ trễ là tối thiểu và băng thông VPS của bạn chỉ được sử dụng cho việc báo hiệu, ngay cả khi nhiều phòng chạy đồng thời. Người tham gia có thể tham gia từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào thông qua một liên kết có thể chia sẻ mà không cần tài khoản, tải xuống hoặc plugin.
Không giống như các dịch vụ đám mây ghi lại và xử lý dữ liệu cuộc họp trên cơ sở hạ tầng của họ, việc tự host MiroTalk giữ mọi cuộc trò chuyện trên phần cứng mà bạn sở hữu. Các phòng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, tính năng bảo vệ host giới hạn việc tạo phiên cho người dùng được ủy quyền, và một REST API cho phép bạn tích hợp việc tạo cuộc họp vào các ứng dụng của riêng bạn.
Các tính năng chính của MiroTalk
Truyền thông ngang hàng
Video và âm thanh truyền trực tiếp giữa những người tham gia — không thông qua máy chủ của bạn — giữ độ trễ thấp và chi phí băng thông gần như bằng không bất kể có bao nhiêu phòng chạy đồng thời.
Không cần ứng dụng
Người tham gia có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào thông qua một liên kết có thể chia sẻ mà không cần đăng ký tài khoản, tải xuống hoặc cài đặt plugin trình duyệt.
Chia sẻ màn hình và ghi hình
Chia sẻ màn hình của bạn hoặc một cửa sổ ứng dụng cụ thể, và ghi lại các phiên cục bộ vào thiết bị của bạn mà không lưu trữ bản ghi trên máy chủ.
Bảng trắng và chia sẻ tệp
Cộng tác theo thời gian thực trên bảng trắng dùng chung và truyền tệp trực tiếp giữa những người tham gia trong một phiên mà không cần bộ nhớ ngoài.
Bảo vệ Host
Yêu cầu mật khẩu để tạo phòng mới, giới hạn việc tạo phiên cho người dùng được ủy quyền, đồng thời giữ cho các liên kết tham gia của người tham gia luôn mở và không gặp trở ngại.
REST API và nhúng
Tạo phòng và tạo mã thông báo tham gia theo chương trình thông qua API REST được ghi lại, và nhúng UI hội nghị vào bất kỳ trang web nào dưới dạng iframe.
Tại sao lại chạy MiroTalk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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