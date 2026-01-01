Giảm giá lên đến 69% cho MiroTalk

Triển khai MiroTalk với 1 nhấp.

Hội nghị truyền hình P2P tự lưu trữ với số phòng không giới hạn, chia sẻ màn hình và không yêu cầu người tham gia cài đặt ứng dụng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MiroTalk với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho MiroTalk

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MiroTalk

MiroTalk P2P là một nền tảng hội nghị truyền hình WebRTC tự host, định tuyến phương tiện trực tiếp giữa những người tham gia — không thông qua máy chủ của bạn. Vì các luồng video truyền tải ngang hàng, độ trễ là tối thiểu và băng thông VPS của bạn chỉ được sử dụng cho việc báo hiệu, ngay cả khi nhiều phòng chạy đồng thời. Người tham gia có thể tham gia từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào thông qua một liên kết có thể chia sẻ mà không cần tài khoản, tải xuống hoặc plugin.

Không giống như các dịch vụ đám mây ghi lại và xử lý dữ liệu cuộc họp trên cơ sở hạ tầng của họ, việc tự host MiroTalk giữ mọi cuộc trò chuyện trên phần cứng mà bạn sở hữu. Các phòng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, tính năng bảo vệ host giới hạn việc tạo phiên cho người dùng được ủy quyền, và một REST API cho phép bạn tích hợp việc tạo cuộc họp vào các ứng dụng của riêng bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MiroTalk

Truyền thông ngang hàng

Video và âm thanh truyền trực tiếp giữa những người tham gia — không thông qua máy chủ của bạn — giữ độ trễ thấp và chi phí băng thông gần như bằng không bất kể có bao nhiêu phòng chạy đồng thời.

Không cần ứng dụng

Người tham gia có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt hiện đại nào thông qua một liên kết có thể chia sẻ mà không cần đăng ký tài khoản, tải xuống hoặc cài đặt plugin trình duyệt.

Chia sẻ màn hình và ghi hình

Chia sẻ màn hình của bạn hoặc một cửa sổ ứng dụng cụ thể, và ghi lại các phiên cục bộ vào thiết bị của bạn mà không lưu trữ bản ghi trên máy chủ.

Bảng trắng và chia sẻ tệp

Cộng tác theo thời gian thực trên bảng trắng dùng chung và truyền tệp trực tiếp giữa những người tham gia trong một phiên mà không cần bộ nhớ ngoài.

Bảo vệ Host

Yêu cầu mật khẩu để tạo phòng mới, giới hạn việc tạo phiên cho người dùng được ủy quyền, đồng thời giữ cho các liên kết tham gia của người tham gia luôn mở và không gặp trở ngại.

REST API và nhúng

Tạo phòng và tạo mã thông báo tham gia theo chương trình thông qua API REST được ghi lại, và nhúng UI hội nghị vào bất kỳ trang web nào dưới dạng iframe.

Tại sao lại chạy MiroTalk trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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