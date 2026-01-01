Coder là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu cho các môi trường phát triển đám mây tự lưu trữ, được các tổ chức kỹ thuật sử dụng để tiêu chuẩn hóa, bảo mật và mở rộng cơ sở hạ tầng dành cho nhà phát triển của họ. Các nhóm nền tảng định nghĩa không gian làm việc dưới dạng Terraform templates — chỉ định IDE, dependencies, phân bổ tài nguyên và truy cập mạng — và các nhà phát triển có thể tạo ra các môi trường nhất quán, sẵn sàng để viết mã trong vài phút thay vì mất nhiều ngày để thiết lập cục bộ.

Tự lưu trữ Coder trên VPS của bạn có nghĩa là mã nguồn và thông tin đăng nhập không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt. Tích hợp Docker socket cho phép Coder cung cấp các không gian làm việc dựa trên container trực tiếp trên máy chủ, mang lại cho mỗi nhà phát triển các môi trường biệt lập được hỗ trợ bởi VPS compute của bạn trong khi bạn vẫn giữ quyền kiểm soát tập trung đối với tài nguyên, nhật ký kiểm tra và chính sách truy cập.