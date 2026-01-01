Triển khai Coder với 1 nhấp.
Nền tảng mã nguồn mở để cung cấp môi trường phát triển đám mây tự lưu trữ từ các mẫu Terraform trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho Coder
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Coder
Coder là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu cho các môi trường phát triển đám mây tự lưu trữ, được các tổ chức kỹ thuật sử dụng để tiêu chuẩn hóa, bảo mật và mở rộng cơ sở hạ tầng dành cho nhà phát triển của họ. Các nhóm nền tảng định nghĩa không gian làm việc dưới dạng Terraform templates — chỉ định IDE, dependencies, phân bổ tài nguyên và truy cập mạng — và các nhà phát triển có thể tạo ra các môi trường nhất quán, sẵn sàng để viết mã trong vài phút thay vì mất nhiều ngày để thiết lập cục bộ.
Tự lưu trữ Coder trên VPS của bạn có nghĩa là mã nguồn và thông tin đăng nhập không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn, đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ nghiêm ngặt. Tích hợp Docker socket cho phép Coder cung cấp các không gian làm việc dựa trên container trực tiếp trên máy chủ, mang lại cho mỗi nhà phát triển các môi trường biệt lập được hỗ trợ bởi VPS compute của bạn trong khi bạn vẫn giữ quyền kiểm soát tập trung đối với tài nguyên, nhật ký kiểm tra và chính sách truy cập.
Các tính năng chính của Coder
Mẫu không gian làm việc Terraform
Định nghĩa môi trường phát triển có thể tái tạo dưới dạng mã và cấp phát không gian làm việc nhất quán cho mọi nhà phát triển chỉ với một cú nhấp chuột.
Mọi IDE đều được hỗ trợ
Lập trình viên kết nối qua VS Code, JetBrains, hoặc các trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt qua SSH mà không cần thay đổi quy trình làm việc ưa thích của họ.
Tự động khởi động và tự động dừng
Không gian làm việc tự động khởi động khi truy cập và dừng theo lịch trình, giảm mức tiêu thụ tài nguyên nhàn rỗi và chi phí cơ sở hạ tầng.
SSO và audit logging
Tích hợp với OIDC, GitHub hoặc các nhà cung cấp danh tính doanh nghiệp và duy trì nhật ký kiểm tra đầy đủ để đảm bảo bảo mật và tuân thủ.
Hạn ngạch tài nguyên
Đặt giới hạn CPU và bộ nhớ cho mỗi người dùng để ngăn các không gian làm việc vượt quá giới hạn tiêu thụ tất cả tài nguyên VPS khả dụng.
Tại sao lại chạy Coder trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.