Triển khai EspoCRM với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng CRM miễn phí, mã nguồn mở để quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, giao dịch, chiến dịch và các trường hợp hỗ trợ trong một giao diện sạch sẽ, có thể tùy chỉnh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với EspoCRM
EspoCRM là một nền tảng CRM mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô cần một hệ thống linh hoạt, có thể tùy chỉnh để quản lý quan hệ khách hàng. Nó bao gồm toàn bộ chu trình bán hàng — khách hàng tiềm năng, tài khoản, liên hệ, cơ hội và hoạt động — cùng với các chiến dịch marketing, tích hợp email và một bộ phận hỗ trợ tích hợp sẵn cho các trường hợp hỗ trợ.
Việc tự host EspoCRM trên VPS của bạn đặt tất cả dữ liệu khách hàng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không có phí cấp phép theo người dùng, không bị khóa nhà cung cấp và quyền tự do mở rộng nền tảng với các thực thể, trường và quy trình làm việc tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình kinh doanh chính xác của bạn.
Các tính năng chính của EspoCRM
Quy trình bán hàng đầy đủ
Theo dõi khách hàng tiềm năng từ lần tiếp xúc đầu tiên cho đến khi chốt giao dịch với các giai đoạn cơ hội có thể tùy chỉnh, nhật ký hoạt động và dự báo được tích hợp vào mỗi hồ sơ tài khoản.
Chiến dịch Tiếp thị
Tạo và gửi chiến dịch email đến danh sách liên hệ mục tiêu với tính năng theo dõi lượt mở và nhấp, mà không cần nền tảng marketing của bên thứ ba.
Thực thể & Trường tùy chỉnh
Xây dựng các mô hình dữ liệu tùy chỉnh với các loại thực thể, trường, mối quan hệ và chế độ xem mới thông qua bảng điều khiển quản trị — không yêu cầu viết mã cho hầu hết các tùy chỉnh.
Hỗ trợ tích hợp
Xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng bằng một hệ thống quản lý yêu cầu liên kết trực tiếp với các liên hệ, tài khoản và hồ sơ bán hàng để có được ngữ cảnh đầy đủ.
REST API & Tích hợp
Kết nối EspoCRM với các hệ thống bên ngoài thông qua API REST gọn gàng, với các tích hợp sẵn có cho máy chủ email, VoIP và các công cụ kinh doanh phổ biến.
Tại sao lại chạy EspoCRM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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