EspoCRM là một nền tảng CRM mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô cần một hệ thống linh hoạt, có thể tùy chỉnh để quản lý quan hệ khách hàng. Nó bao gồm toàn bộ chu trình bán hàng — khách hàng tiềm năng, tài khoản, liên hệ, cơ hội và hoạt động — cùng với các chiến dịch marketing, tích hợp email và một bộ phận hỗ trợ tích hợp sẵn cho các trường hợp hỗ trợ.

Việc tự host EspoCRM trên VPS của bạn đặt tất cả dữ liệu khách hàng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không có phí cấp phép theo người dùng, không bị khóa nhà cung cấp và quyền tự do mở rộng nền tảng với các thực thể, trường và quy trình làm việc tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình kinh doanh chính xác của bạn.