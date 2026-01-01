Giảm giá lên đến 69% cho EspoCRM

Triển khai EspoCRM với 1 nhấp cài đặt.

Nền tảng CRM miễn phí, mã nguồn mở để quản lý khách hàng tiềm năng, liên hệ, giao dịch, chiến dịch và các trường hợp hỗ trợ trong một giao diện sạch sẽ, có thể tùy chỉnh.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai EspoCRM với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho EspoCRM

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với EspoCRM

EspoCRM là một nền tảng CRM mã nguồn mở hoàn toàn, được xây dựng cho các tổ chức thuộc mọi quy mô cần một hệ thống linh hoạt, có thể tùy chỉnh để quản lý quan hệ khách hàng. Nó bao gồm toàn bộ chu trình bán hàng — khách hàng tiềm năng, tài khoản, liên hệ, cơ hội và hoạt động — cùng với các chiến dịch marketing, tích hợp email và một bộ phận hỗ trợ tích hợp sẵn cho các trường hợp hỗ trợ.

Việc tự host EspoCRM trên VPS của bạn đặt tất cả dữ liệu khách hàng dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn mà không có phí cấp phép theo người dùng, không bị khóa nhà cung cấp và quyền tự do mở rộng nền tảng với các thực thể, trường và quy trình làm việc tùy chỉnh để phù hợp với các quy trình kinh doanh chính xác của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của EspoCRM

Quy trình bán hàng đầy đủ

Theo dõi khách hàng tiềm năng từ lần tiếp xúc đầu tiên cho đến khi chốt giao dịch với các giai đoạn cơ hội có thể tùy chỉnh, nhật ký hoạt động và dự báo được tích hợp vào mỗi hồ sơ tài khoản.

Chiến dịch Tiếp thị

Tạo và gửi chiến dịch email đến danh sách liên hệ mục tiêu với tính năng theo dõi lượt mở và nhấp, mà không cần nền tảng marketing của bên thứ ba.

Thực thể & Trường tùy chỉnh

Xây dựng các mô hình dữ liệu tùy chỉnh với các loại thực thể, trường, mối quan hệ và chế độ xem mới thông qua bảng điều khiển quản trị — không yêu cầu viết mã cho hầu hết các tùy chỉnh.

Hỗ trợ tích hợp

Xử lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng bằng một hệ thống quản lý yêu cầu liên kết trực tiếp với các liên hệ, tài khoản và hồ sơ bán hàng để có được ngữ cảnh đầy đủ.

REST API & Tích hợp

Kết nối EspoCRM với các hệ thống bên ngoài thông qua API REST gọn gàng, với các tích hợp sẵn có cho máy chủ email, VoIP và các công cụ kinh doanh phổ biến.

Tại sao lại chạy EspoCRM trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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