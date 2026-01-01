Triển khai CodiMD với một nhấp cài đặt.
Trình soạn thảo markdown cộng tác theo thời gian thực dành cho các nhóm để cùng nhau viết tài liệu, ghi chú cuộc họp và bài thuyết trình.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CodiMD
CodiMD là một trình soạn thảo markdown cộng tác theo thời gian thực, mã nguồn mở, tự host được xây dựng trên nền tảng của HackMD. Nó cho phép nhiều thành viên trong nhóm chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với khả năng đồng bộ hóa tức thì, làm cho nó lý tưởng cho tài liệu kỹ thuật, ghi chú sprint, hồ sơ quyết định kiến trúc và mọi loại hình viết cộng tác. Trình soạn thảo chia đôi màn hình hiển thị markdown trực tiếp để người viết luôn thấy chính xác nội dung của họ sẽ trông như thế nào.
Việc tự host CodiMD có nghĩa là ghi chú và tài liệu của bạn không bao giờ đi qua các máy chủ của bên thứ ba, điều này quan trọng đối với các tổ chức xử lý chiến lược nội bộ, thông tin khách hàng hoặc thông số kỹ thuật. Tất cả dữ liệu nằm trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL được hỗ trợ bởi VPS của bạn, và bạn kiểm soát ai có thể đăng ký và truy cập nền tảng. Bản triển khai này kết hợp máy chủ CodiMD với PostgreSQL để lưu trữ tài liệu và người dùng một cách đáng tin cậy.
Các tính năng chính của CodiMD
Cộng tác thời gian thực
Nhiều tác giả chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với tính năng đồng bộ hóa trực tiếp và các chỉ báo con trỏ riêng lẻ.
Kết xuất markdown phong phú
Hiển thị sơ đồ, biểu đồ UML, công thức toán học, khối mã với tô sáng cú pháp và phương tiện nhúng từ markdown.
Chế độ trình bày
Chuyển đổi bất kỳ tài liệu markdown nào thành một bộ slide để thuyết trình mà không cần rời khỏi trình chỉnh sửa.
Lịch sử phiên bản
Duyệt và khôi phục các phiên bản trước của bất kỳ tài liệu nào để không có chỉnh sửa cộng tác nào bị mất vĩnh viễn.
Nhiều định dạng xuất
Xuất tài liệu sang PDF, HTML hoặc markdown thô để chia sẻ nội dung bên ngoài nền tảng khi cần.
Tại sao lại chạy CodiMD trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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