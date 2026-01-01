CodiMD là một trình soạn thảo markdown cộng tác theo thời gian thực, mã nguồn mở, tự host được xây dựng trên nền tảng của HackMD. Nó cho phép nhiều thành viên trong nhóm chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời với khả năng đồng bộ hóa tức thì, làm cho nó lý tưởng cho tài liệu kỹ thuật, ghi chú sprint, hồ sơ quyết định kiến trúc và mọi loại hình viết cộng tác. Trình soạn thảo chia đôi màn hình hiển thị markdown trực tiếp để người viết luôn thấy chính xác nội dung của họ sẽ trông như thế nào.

Việc tự host CodiMD có nghĩa là ghi chú và tài liệu của bạn không bao giờ đi qua các máy chủ của bên thứ ba, điều này quan trọng đối với các tổ chức xử lý chiến lược nội bộ, thông tin khách hàng hoặc thông số kỹ thuật. Tất cả dữ liệu nằm trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL được hỗ trợ bởi VPS của bạn, và bạn kiểm soát ai có thể đăng ký và truy cập nền tảng. Bản triển khai này kết hợp máy chủ CodiMD với PostgreSQL để lưu trữ tài liệu và người dùng một cách đáng tin cậy.