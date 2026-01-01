Triển khai Ollama với cài đặt một lần nhấp.
Chạy các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở trên VPS của riêng bạn mà không tốn chi phí API và quyền riêng tư dữ liệu hoàn toàn.
Chọn gói VPS cho Ollama
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ollama
Ollama là khung mã nguồn mở hàng đầu để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ, hỗ trợ Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek và hơn 100 mô hình khác mà không phụ thuộc vào đám mây. Nó tự động xử lý lượng tử hóa mô hình, tăng tốc GPU và quản lý bộ nhớ, đồng thời cung cấp một REST API tương thích với định dạng OpenAI để các công cụ và tích hợp hiện có hoạt động mà không cần sửa đổi.
Tự host Ollama trên VPS của bạn giúp loại bỏ chi phí mỗi token, loại bỏ giới hạn tốc độ và đảm bảo mọi lời nhắc và phản hồi đều nằm trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Đây là backend lý tưởng cho các nhóm xây dựng ứng dụng hỗ trợ AI hoặc bất kỳ ai cần suy luận mô hình ngôn ngữ riêng tư, luôn hoạt động.
Các tính năng chính của Ollama
100+ Mô hình mở
Kéo và chạy Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, và hàng chục mô hình khác chỉ với một lệnh.
API tương thích OpenAI
REST API tích hợp sẵn cho phép các công cụ, SDKs và các tích hợp hiện có kết nối với Ollama mà không cần thay đổi mã.
Tăng tốc GPU
Hỗ trợ tự động NVIDIA CUDA và Apple Metal tăng tốc suy luận đáng kể so với các thiết lập chỉ dùng CPU.
Hỗ trợ đa phương thức
Chạy các mô hình thị giác như LLaVA để xử lý cả hình ảnh và văn bản trong cùng một cuộc trò chuyện.
Tệp mô hình tùy chỉnh
Tạo các mô hình tùy chỉnh với lời nhắc hệ thống, cài đặt nhiệt độ và các tham số tùy chỉnh sử dụng Modelfiles.
Tại sao lại chạy Ollama trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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