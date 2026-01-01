Triển khai LocalAI với 1 nhấp.
Máy chủ suy luận tự host, tương thích với API của OpenAI, chạy các LLM, tạo hình ảnh và phiên âm âm thanh trên phần cứng của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho LocalAI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LocalAI
LocalAI là một giải pháp thay thế miễn phí, mã nguồn mở cho OpenAI API, chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nó triển khai đặc tả OpenAI REST API, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng cho OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen và hàng trăm ứng dụng khác — đều có thể chuyển sang LocalAI bằng cách thay đổi một URL điểm cuối duy nhất mà không cần sửa đổi mã. Nó hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ thông qua llama.cpp, tạo hình ảnh thông qua Stable Diffusion và chuyển đổi giọng nói thành văn bản thông qua Whisper, tất cả đều được phục vụ từ một container với thư viện mô hình tích hợp và giao diện chat UI.
Tự host LocalAI có nghĩa là các lời nhắc, phản hồi và nội dung được tạo của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn. Không có chi phí per-token, không có giới hạn rate limits và không phụ thuộc vào tính khả dụng của API bên thứ ba — điều này làm cho nó trở nên thiết thực cho các tác vụ nhạy cảm về quyền riêng tư và các triển khai sản xuất chú trọng chi phí.
Các tính năng chính của LocalAI
OpenAI API Tương thích
Sử dụng thay thế cho các lệnh gọi API của OpenAI mà không cần thay đổi mã ứng dụng — chỉ cần cập nhật URL cơ sở và chuyển đổi khóa API.
Suy luận đa phương thức
Chạy language models, image generation (Stable Diffusion) và audio transcription (Whisper) từ một máy chủ duy nhất dưới một API thống nhất.
Thư viện mô hình tích hợp sẵn
Duyệt, tải xuống và kích hoạt các mô hình được cấu hình sẵn thông qua giao diện người dùng web mà không cần viết tệp cấu hình hoặc chạy các lệnh CLI.
Hoạt động chỉ dùng CPU
Chạy trên phần cứng VPS tiêu chuẩn mà không yêu cầu GPU — tăng tốc GPU được hỗ trợ khi có sẵn nhưng không bao giờ bắt buộc.
Không có chi phí mã thông báo
Suy luận không giới hạn mà không tính phí theo mỗi yêu cầu, hạn mức sử dụng hoặc thanh toán — chi phí duy nhất của bạn là VPS chạy nó.
Tại sao lại chạy LocalAI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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