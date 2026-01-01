LocalAI là một giải pháp thay thế miễn phí, mã nguồn mở cho OpenAI API, chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Nó triển khai đặc tả OpenAI REST API, vì vậy bất kỳ ứng dụng nào được xây dựng cho OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen và hàng trăm ứng dụng khác — đều có thể chuyển sang LocalAI bằng cách thay đổi một URL điểm cuối duy nhất mà không cần sửa đổi mã. Nó hỗ trợ các mô hình ngôn ngữ thông qua llama.cpp, tạo hình ảnh thông qua Stable Diffusion và chuyển đổi giọng nói thành văn bản thông qua Whisper, tất cả đều được phục vụ từ một container với thư viện mô hình tích hợp và giao diện chat UI.

Tự host LocalAI có nghĩa là các lời nhắc, phản hồi và nội dung được tạo của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn. Không có chi phí per-token, không có giới hạn rate limits và không phụ thuộc vào tính khả dụng của API bên thứ ba — điều này làm cho nó trở nên thiết thực cho các tác vụ nhạy cảm về quyền riêng tư và các triển khai sản xuất chú trọng chi phí.