Donetick là một ứng dụng quản lý công việc self-hosted được xây dựng đặc biệt cho không gian sống chung và các nhóm nhỏ. Nó vượt xa các to-do lists đơn giản bằng cách cung cấp các chiến lược phân công thông minh — bao gồm xoay vòng ngẫu nhiên và cân bằng khối lượng công việc dựa trên lịch sử hoàn thành — để các trách nhiệm định kỳ được phân bổ công bằng giữa tất cả các thành viên mà không cần phối hợp thủ công.

Lên lịch linh hoạt hỗ trợ các mẫu lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và tùy chỉnh, trong khi tích hợp với Telegram và Pushover cung cấp lời nhắc kịp thời. Hỗ trợ NFC tag cho phép các thành viên hoàn thành công việc ngay lập tức bằng cách chạm thẻ vào vị trí liên quan. Khả năng tương thích SSO và OIDC có nghĩa là Donetick phù hợp với các thiết lập nhận dạng hiện có, và backend SQLite nhẹ giúp triển khai đơn giản. Self-hosting mang lại cho bạn quyền riêng tư dữ liệu hoàn toàn mà không mất phí đăng ký.