Triển khai Donetick với cài đặt một nhấp chuột.
Trình quản lý công việc cộng tác mã nguồn mở để sắp xếp các công việc nhà và trách nhiệm định kỳ giữa nhiều người dùng.
Chọn gói VPS cho Donetick
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Donetick
Donetick là một ứng dụng quản lý công việc self-hosted được xây dựng đặc biệt cho không gian sống chung và các nhóm nhỏ. Nó vượt xa các to-do lists đơn giản bằng cách cung cấp các chiến lược phân công thông minh — bao gồm xoay vòng ngẫu nhiên và cân bằng khối lượng công việc dựa trên lịch sử hoàn thành — để các trách nhiệm định kỳ được phân bổ công bằng giữa tất cả các thành viên mà không cần phối hợp thủ công.
Lên lịch linh hoạt hỗ trợ các mẫu lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và tùy chỉnh, trong khi tích hợp với Telegram và Pushover cung cấp lời nhắc kịp thời. Hỗ trợ NFC tag cho phép các thành viên hoàn thành công việc ngay lập tức bằng cách chạm thẻ vào vị trí liên quan. Khả năng tương thích SSO và OIDC có nghĩa là Donetick phù hợp với các thiết lập nhận dạng hiện có, và backend SQLite nhẹ giúp triển khai đơn giản. Self-hosting mang lại cho bạn quyền riêng tư dữ liệu hoàn toàn mà không mất phí đăng ký.
Các tính năng chính của Donetick
Phân công nhiệm vụ thông minh
Phân chia công việc một cách công bằng bằng cách sử dụng phân bổ ngẫu nhiên hoặc cân bằng khối lượng công việc dựa trên lịch sử hoàn thành của từng thành viên.
Lặp lại linh hoạt
Hỗ trợ lịch trình hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và tùy chỉnh để mọi công việc thường ngày — từ rửa bát hàng ngày đến dọn dẹp tổng thể hàng tháng — đều được thực hiện đúng kế hoạch.
Thông báo đẩy
Tích hợp với Telegram và Pushover để gửi lời nhắc và cảnh báo quá hạn trực tiếp đến thiết bị của thành viên.
Hỗ trợ thẻ NFC
Đặt thẻ NFC ở những vị trí thích hợp quanh nhà để các thành viên có thể đánh dấu hoàn thành công việc ngay lập tức chỉ bằng một cú chạm điện thoại.
Đăng nhập SSO và OIDC
Kết nối với các nhà cung cấp danh tính hiện có thông qua Đăng nhập một lần (Single Sign-On) và OpenID Connect để quản lý người dùng liền mạch.
Tại sao lại chạy Donetick trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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