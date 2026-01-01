Triển khai NZBHydra2 với cài đặt một nhấp.
Công cụ siêu tìm kiếm Usenet tổng hợp hàng chục trình lập chỉ mục đằng sau một điểm cuối API Newznab thống nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NZBHydra2
NZBHydra2 là một công cụ tìm kiếm tổng hợp Usenet cho phép bạn truy vấn hàng chục indexer — cả nhà cung cấp Newznab dành riêng cho Usenet và các indexer torrent Torznab — từ một giao diện web thống nhất và thông qua một API tương thích Newznab duy nhất. Nó loại bỏ các kết quả trùng lặp giữa các nhà cung cấp, áp dụng các tùy chọn chất lượng và danh mục của bạn, lưu trữ các tìm kiếm vào bộ nhớ đệm và hiển thị mọi thứ thông qua một điểm cuối mà Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và các công cụ tự động hóa khác có thể truy cập trực tiếp.
Tự host NZBHydra2 trên một VPS cung cấp cho Arr stack của bạn một bộ tổng hợp duy nhất, nhanh chóng, do chủ sở hữu kiểm soát thay vì trỏ từng trình tải xuống đến từng indexer riêng lẻ — cấu hình đơn giản hơn, ít cuộc gọi API hơn cho mỗi nhà cung cấp và số liệu thống kê tập trung về những indexer nào thực sự hoạt động hiệu quả.
Các tính năng chính của NZBHydra2
Điểm cuối Newznab thống nhất
Tập hợp hàng chục trình lập chỉ mục đằng sau một API Newznab và Torznab duy nhất để Sonarr, Radarr và Lidarr chỉ cần một mục nhập thay vì nhiều mục.
Khử trùng lặp liên nhà cung cấp
Nhận diện các bản phát hành trùng lặp trên các indexer, xếp hạng chúng theo quy tắc ưu tiên của bạn và chỉ hiển thị kết quả tốt nhất cho mỗi nhóm phát hành.
Tìm kiếm caching và thống kê
Lưu trữ các tìm kiếm gần đây và theo dõi tỷ lệ truy cập của từng trình lập chỉ mục, thời gian phản hồi và số lượt thu thập để bạn có thể biết nhà cung cấp nào đang hoạt động hiệu quả.
Lọc kết quả linh hoạt
Bộ lọc chất lượng, ngôn ngữ, tuổi và kích thước theo danh mục giúp loại bỏ các bản phát hành chất lượng thấp khỏi quy trình tự động hóa Arr của bạn.
Tài khoản đa người dùng
Tài khoản tùy chọn cho từng người dùng với quyền dựa trên vai trò cho phép nhiều thành viên trong gia đình chia sẻ cùng một bộ tổng hợp mà không làm ảnh hưởng đến khả năng hiển thị.
Tại sao lại chạy NZBHydra2 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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