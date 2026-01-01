NZBHydra2 là một công cụ tìm kiếm tổng hợp Usenet cho phép bạn truy vấn hàng chục indexer — cả nhà cung cấp Newznab dành riêng cho Usenet và các indexer torrent Torznab — từ một giao diện web thống nhất và thông qua một API tương thích Newznab duy nhất. Nó loại bỏ các kết quả trùng lặp giữa các nhà cung cấp, áp dụng các tùy chọn chất lượng và danh mục của bạn, lưu trữ các tìm kiếm vào bộ nhớ đệm và hiển thị mọi thứ thông qua một điểm cuối mà Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr và các công cụ tự động hóa khác có thể truy cập trực tiếp.

Tự host NZBHydra2 trên một VPS cung cấp cho Arr stack của bạn một bộ tổng hợp duy nhất, nhanh chóng, do chủ sở hữu kiểm soát thay vì trỏ từng trình tải xuống đến từng indexer riêng lẻ — cấu hình đơn giản hơn, ít cuộc gọi API hơn cho mỗi nhà cung cấp và số liệu thống kê tập trung về những indexer nào thực sự hoạt động hiệu quả.