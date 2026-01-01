TaxHacker là một ứng dụng kế toán mã nguồn mở, được hỗ trợ bởi AI, được xây dựng cho những người làm việc tự do, indie hackers và các doanh nghiệp nhỏ. Nó loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để tự động trích xuất số tiền, ngày tháng, người bán, dữ liệu thuế và các mục hàng từ các hóa đơn và biên lai đã tải lên.

Không giống như các công cụ kế toán SaaS, TaxHacker chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — các tài liệu tài chính của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn. Nó hỗ trợ hơn 170 loại tiền tệ trên thế giới với tính năng chuyển đổi tỷ giá hối đoái lịch sử tự động, hoạt động với OpenAI, Google Gemini, Mistral hoặc các mô hình cục bộ thông qua Ollama, và cho phép bạn tạo các danh mục tùy chỉnh và lời nhắc AI được điều chỉnh theo quy trình làm việc kinh doanh cụ thể của bạn.