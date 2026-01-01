Triển khai TaxHacker chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ kế toán AI tự host tự động trích xuất dữ liệu từ biên lai và hóa đơn dành cho freelancer và doanh nghiệp nhỏ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TaxHacker
TaxHacker là một ứng dụng kế toán mã nguồn mở, được hỗ trợ bởi AI, được xây dựng cho những người làm việc tự do, indie hackers và các doanh nghiệp nhỏ. Nó loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để tự động trích xuất số tiền, ngày tháng, người bán, dữ liệu thuế và các mục hàng từ các hóa đơn và biên lai đã tải lên.
Không giống như các công cụ kế toán SaaS, TaxHacker chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — các tài liệu tài chính của bạn không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn. Nó hỗ trợ hơn 170 loại tiền tệ trên thế giới với tính năng chuyển đổi tỷ giá hối đoái lịch sử tự động, hoạt động với OpenAI, Google Gemini, Mistral hoặc các mô hình cục bộ thông qua Ollama, và cho phép bạn tạo các danh mục tùy chỉnh và lời nhắc AI được điều chỉnh theo quy trình làm việc kinh doanh cụ thể của bạn.
Các tính năng chính của TaxHacker
Trích xuất tài liệu AI
Tự động phân tích biên lai và hóa đơn để trích xuất số tiền, ngày tháng, người bán và dữ liệu thuế mà không cần nhập liệu thủ công.
Hỗ trợ nhiều tiền tệ
Theo dõi các giao dịch trên hơn 170 loại tiền tệ và 14 loại tiền điện tử với tính năng chuyển đổi tỷ giá hối đoái lịch sử tự động.
Nhà cung cấp LLM linh hoạt
Tương thích với OpenAI, Google Gemini, Mistral, hoặc các mô hình cục bộ như Ollama — chọn nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu về quyền riêng tư và chi phí của bạn.
Danh mục tùy chỉnh
Tạo các danh mục, dự án và trường được cá nhân hóa với các lời nhắc AI tùy chỉnh được điều chỉnh theo quy trình làm việc kinh doanh cụ thể của bạn.
Toàn quyền kiểm soát dữ liệu
Tất cả tài liệu tài chính được lưu trữ trên máy chủ của riêng bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào có thể xem dữ liệu kinh doanh nhạy cảm của bạn.
Thao tác hàng loạt
Lọc nâng cao, tìm kiếm toàn văn, thao tác hàng loạt và xuất dữ liệu giúp việc chuẩn bị mùa thuế trở nên đơn giản.
Tại sao lại chạy TaxHacker trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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