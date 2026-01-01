Triển khai withoutbg với cài đặt một nhấp.
Công cụ xóa nền AI tự lưu trữ, xử lý hình ảnh cục bộ mà không phụ thuộc vào đám mây hay tính phí theo từng hình ảnh.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với withoutbg
withoutbg là một ứng dụng xóa nền được hỗ trợ bởi AI, tự lưu trữ, chạy một quy trình ONNX model pipeline bốn giai đoạn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Nó cung cấp một giao diện web kéo và thả để xóa nền khỏi ảnh sản phẩm, ảnh chân dung và ảnh marketing — mà không cần gửi tệp lên dịch vụ đám mây hoặc trả phí theo từng ảnh. Quy trình này kết hợp ISNet segmentation, Depth Anything V2 guidance, Focus Matting và một refiner model để tạo ra kết quả nền trong suốt, sạch sẽ chỉ từ suy luận CPU.
Tất cả các trọng số mô hình được đóng gói bên trong Docker image, vì vậy không có gì để cấu hình ngoài việc triển khai container — không cần tải xuống mô hình, không yêu cầu GPU, không có cuộc gọi API bên ngoài trên đường xử lý.
Các tính năng chính của withoutbg
Quy trình mô hình AI cục bộ
Chạy tất cả quá trình xử lý xóa nền trên máy chủ của riêng bạn bằng cách sử dụng các mô hình ONNX đi kèm — không có hình ảnh nào được gửi đến dịch vụ đám mây bên ngoài.
Xử lý bốn giai đoạn
ISNet segmentation, Depth Anything V2 guidance, Focus Matting, và một mô hình tinh chỉnh hoạt động cùng nhau để tạo ra các cạnh sắc nét trên tóc, lông và các đối tượng phức tạp.
Không cần GPU
Suy luận ONNX dựa trên CPU có nghĩa là bất kỳ VPS tiêu chuẩn nào cũng có thể chạy toàn bộ quy trình mô hình mà không cần phần cứng GPU hoặc thiết lập CUDA.
Web UI kéo và thả
Giao diện dựa trên React cho phép người dùng kéo thả hình ảnh và tải xuống kết quả có nền trong suốt ở định dạng PNG, JPEG hoặc WebP mà không cần cài đặt gì.
Không phí trên mỗi hình ảnh
Tự host loại bỏ phí trên mỗi hình ảnh từ các API xóa nền SaaS — xử lý không giới hạn hình ảnh với chi phí VPS cố định.
Tại sao lại chạy withoutbg trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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