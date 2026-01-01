withoutbg là một ứng dụng xóa nền được hỗ trợ bởi AI, tự lưu trữ, chạy một quy trình ONNX model pipeline bốn giai đoạn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn. Nó cung cấp một giao diện web kéo và thả để xóa nền khỏi ảnh sản phẩm, ảnh chân dung và ảnh marketing — mà không cần gửi tệp lên dịch vụ đám mây hoặc trả phí theo từng ảnh. Quy trình này kết hợp ISNet segmentation, Depth Anything V2 guidance, Focus Matting và một refiner model để tạo ra kết quả nền trong suốt, sạch sẽ chỉ từ suy luận CPU.

Tất cả các trọng số mô hình được đóng gói bên trong Docker image, vì vậy không có gì để cấu hình ngoài việc triển khai container — không cần tải xuống mô hình, không yêu cầu GPU, không có cuộc gọi API bên ngoài trên đường xử lý.