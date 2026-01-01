Kong là cổng API mã nguồn mở được triển khai rộng rãi nhất thế giới, được xây dựng trên OpenResty (Nginx + LuaJIT) cho độ trễ dưới mili giây ở quy mô lớn. Nó nằm phía trước các dịch vụ của bạn để xử lý xác thực, giới hạn tốc độ, định tuyến lưu lượng và khả năng quan sát thông qua hệ sinh thái phong phú gồm hơn 50 plugin — mà không cần thay đổi mã ứng dụng của bạn.

Chạy Kong trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát lưu lượng API, cấu hình plugin và thông tin xác thực nhạy cảm mà không phải chịu mức giá dựa trên mức sử dụng của các dịch vụ API gateway được quản lý. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để duy trì cấu hình của Kong và sẵn sàng cho việc quản lý API sản xuất ngay từ khi khởi động.