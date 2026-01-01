Giảm giá lên đến 69% cho Kong

Triển khai Kong với một nhấp.

API gateway mã nguồn mở hiệu suất cao để quản lý, bảo mật và mở rộng microservices và API.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Kong với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Kong

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Kong

Kong là cổng API mã nguồn mở được triển khai rộng rãi nhất thế giới, được xây dựng trên OpenResty (Nginx + LuaJIT) cho độ trễ dưới mili giây ở quy mô lớn. Nó nằm phía trước các dịch vụ của bạn để xử lý xác thực, giới hạn tốc độ, định tuyến lưu lượng và khả năng quan sát thông qua hệ sinh thái phong phú gồm hơn 50 plugin — mà không cần thay đổi mã ứng dụng của bạn.

Chạy Kong trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát lưu lượng API, cấu hình plugin và thông tin xác thực nhạy cảm mà không phải chịu mức giá dựa trên mức sử dụng của các dịch vụ API gateway được quản lý. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để duy trì cấu hình của Kong và sẵn sàng cho việc quản lý API sản xuất ngay từ khi khởi động.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Kong

Xác thực tập trung

Áp dụng xác thực OAuth 2.0, JWT, API keys và HMAC trên tất cả các dịch vụ từ một điểm kiểm soát duy nhất.

Giới hạn tốc độ

Bảo vệ các dịch vụ thượng nguồn khỏi các đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập bằng cách đặt giới hạn tốc độ yêu cầu trên mỗi người dùng hoặc toàn cầu mà không cần thay đổi mã.

Hệ sinh thái Cắm vào

Mở rộng Kong với hơn 50 plugin chính thức cho việc ghi nhật ký, bộ nhớ đệm, chuyển đổi và tích hợp bên thứ ba.

Quản trị viên GUI

Quản lý các tuyến đường, dịch vụ, người dùng và plugin thông qua giao diện web Kong Manager tích hợp sẵn trên cổng 8002.

Hỗ trợ đa giao thức

Định tuyến lưu lượng HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket và TCP qua một cổng duy nhất với cân bằng tải nhận biết giao thức.

Tại sao lại chạy Kong trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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