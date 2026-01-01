Marreta là một proxy web tự host, tìm nạp và xử lý các trang web để cung cấp các phiên bản sạch, dễ đọc, loại bỏ cookie theo dõi, quảng cáo và rào cản truy cập. Nó chuẩn hóa URL, loại bỏ nhiễu khỏi đầu ra HTML và lưu trữ kết quả cục bộ để các lần đọc lặp lại trả về ngay lập tức. Các quy tắc tùy chỉnh cho từng miền cho phép bạn tinh chỉnh cách các trang web cụ thể được làm sạch và hiển thị.

Chạy Marreta trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tất cả quá trình xử lý diễn ra trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có dịch vụ đọc của bên thứ ba nào nhận được lịch sử duyệt web của bạn. Kết quả là một giải pháp thay thế riêng tư, nhanh chóng và độc lập cho các proxy đọc dựa trên đám mây, không có giới hạn sử dụng và không có dữ liệu nào rời khỏi máy chủ của bạn.