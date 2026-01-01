Triển khai Marreta với 1 nhấp.
Proxy nội dung web tự host, truy xuất và làm sạch các bài viết để đọc không bị phân tâm, không bị theo dõi.
Chọn gói VPS cho Marreta
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Marreta
Marreta là một proxy web tự host, tìm nạp và xử lý các trang web để cung cấp các phiên bản sạch, dễ đọc, loại bỏ cookie theo dõi, quảng cáo và rào cản truy cập. Nó chuẩn hóa URL, loại bỏ nhiễu khỏi đầu ra HTML và lưu trữ kết quả cục bộ để các lần đọc lặp lại trả về ngay lập tức. Các quy tắc tùy chỉnh cho từng miền cho phép bạn tinh chỉnh cách các trang web cụ thể được làm sạch và hiển thị.
Chạy Marreta trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tất cả quá trình xử lý diễn ra trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có dịch vụ đọc của bên thứ ba nào nhận được lịch sử duyệt web của bạn. Kết quả là một giải pháp thay thế riêng tư, nhanh chóng và độc lập cho các proxy đọc dựa trên đám mây, không có giới hạn sử dụng và không có dữ liệu nào rời khỏi máy chủ của bạn.
Các tính năng chính của Marreta
Làm sạch và chuẩn hóa URL
Loại bỏ các thông số theo dõi, chuyển hướng và nhiễu truy vấn khỏi URL trước khi tìm nạp, tạo ra các liên kết chính tắc sạch mọi lúc.
Truy xuất nội dung không cookie
Truy xuất các trang mà không có cookie hoặc tiêu đề nhận dạng, bỏ qua các pop-up đồng ý cookie và các cổng truy cập dựa trên cookie.
Tối ưu hóa HTML
Xóa quảng cáo, tập lệnh, cửa sổ bật lên và các yếu tố không phải nội dung để cung cấp một phiên bản trang web sạch sẽ, tải nhanh.
Caching thông minh
Bộ nhớ đệm lưu trữ các trang đã xử lý cục bộ để các lượt truy cập lặp lại trả về ngay lập tức mà không cần tìm nạp lại hoặc xử lý lại trang nguồn.
Các quy tắc tùy chỉnh theo tên miền
Áp dụng loại bỏ CSS cụ thể cho từng trang web, chèn JavaScript và các quy tắc tiêu đề hoặc cookie tùy chỉnh để tinh chỉnh đầu ra cho bất kỳ tên miền nào.
Truy cập JSON API
Mọi URL đã xử lý cũng có sẵn dưới dạng phản hồi API JSON, giúp Marreta dễ dàng tích hợp vào các quy trình làm việc tự động.
Tại sao lại chạy Marreta trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.