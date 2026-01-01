Triển khai Unmanic với một cú nhấp chuột.
Trình tối ưu hóa thư viện đa phương tiện tự lưu trữ tự động chuyển mã và chuyển đổi tệp sang các định dạng ưa thích của bạn.
Chọn gói VPS cho Unmanic
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Unmanic
Unmanic là một công cụ tối ưu hóa thư viện media tự host, tự động quét các tệp của bạn và chuyển mã chúng sang các định dạng nhất quán bằng FFmpeg. Thay vì chuyển đổi tệp thủ công hoặc viết script, Unmanic liên tục giám sát một thư mục thư viện, xác định các tệp không khớp với cài đặt trước đầu ra đã cấu hình của bạn và xếp chúng vào hàng đợi để xử lý — tất cả được quản lý thông qua giao diện web.
Tự host Unmanic trên một VPS cung cấp cho bạn một quy trình chuyển đổi luôn hoạt động cho bộ sưu tập media của bạn. Cho dù bạn đang chuẩn hóa codec video, giảm kích thước tệp hay xử lý các bản ghi DVR, Unmanic xử lý các tác vụ trong nền mà không yêu cầu máy tính để bàn của bạn phải bật nguồn liên tục.
Các tính năng chính của Unmanic
Quét thư viện tự động
Unmanic liên tục quét thư mục phương tiện của bạn và xếp hàng các tệp không khớp với các cài đặt trước đầu ra đã cấu hình của bạn để xử lý.
Transcoding được hỗ trợ bởi FFmpeg
Chuyển mã video và âm thanh sang bất kỳ định dạng hoặc codec nào được FFmpeg hỗ trợ, bao gồm H.264, H.265, AV1 và AAC.
Hệ thống cắm vào
Mở rộng Unmanic với các plugin cộng đồng để loại bỏ quảng cáo, đổi tên tệp, nén tệp lưu trữ và nhiều hơn nữa.
Giám sát tệp thời gian thực
Các tệp mới hoặc đã sửa đổi được phát hiện tự động nên các phương tiện mới được thêm vào sẽ được xếp hàng để xử lý mà không cần can thiệp thủ công.
Quản lý hàng đợi tác vụ
Quản lý các tác vụ chuyển đổi đồng thời với hàng đợi trực quan hiển thị tiến độ trực tiếp, thời gian ước tính và lịch sử xử lý.
Tại sao lại chạy Unmanic trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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