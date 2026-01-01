Unmanic là một công cụ tối ưu hóa thư viện media tự host, tự động quét các tệp của bạn và chuyển mã chúng sang các định dạng nhất quán bằng FFmpeg. Thay vì chuyển đổi tệp thủ công hoặc viết script, Unmanic liên tục giám sát một thư mục thư viện, xác định các tệp không khớp với cài đặt trước đầu ra đã cấu hình của bạn và xếp chúng vào hàng đợi để xử lý — tất cả được quản lý thông qua giao diện web.

Tự host Unmanic trên một VPS cung cấp cho bạn một quy trình chuyển đổi luôn hoạt động cho bộ sưu tập media của bạn. Cho dù bạn đang chuẩn hóa codec video, giảm kích thước tệp hay xử lý các bản ghi DVR, Unmanic xử lý các tác vụ trong nền mà không yêu cầu máy tính để bàn của bạn phải bật nguồn liên tục.