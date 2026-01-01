Convos là một ứng dụng khách IRC (client) tự host hoàn toàn, luôn hoạt động, chạy trên máy chủ của bạn và duy trì kết nối với các mạng IRC suốt ngày đêm. Không giống như các ứng dụng khách IRC truyền thống sẽ ngoại tuyến khi bạn đóng chúng, Convos duy trì các kết nối liên tục để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn nào — ngay cả khi thiết bị của bạn ngoại tuyến.

Truy cập các cuộc trò chuyện IRC của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt phần mềm. Convos lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện của bạn, hỗ trợ nhiều người dùng và mạng, đồng thời cung cấp giao diện hiện đại, gọn gàng được thiết kế cho cả những người trò chuyện thông thường và các cộng đồng IRC lâu năm. Việc tự host mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập của người dùng.