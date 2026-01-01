Triển khai Convos với 1 nhấp.
Ứng dụng IRC hiện đại trên trình duyệt giúp bạn duy trì kết nối liên tục với các mạng trò chuyện từ mọi thiết bị.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Convos
Convos là một ứng dụng khách IRC (client) tự host hoàn toàn, luôn hoạt động, chạy trên máy chủ của bạn và duy trì kết nối với các mạng IRC suốt ngày đêm. Không giống như các ứng dụng khách IRC truyền thống sẽ ngoại tuyến khi bạn đóng chúng, Convos duy trì các kết nối liên tục để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn nào — ngay cả khi thiết bị của bạn ngoại tuyến.
Truy cập các cuộc trò chuyện IRC của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt phần mềm. Convos lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện của bạn, hỗ trợ nhiều người dùng và mạng, đồng thời cung cấp giao diện hiện đại, gọn gàng được thiết kế cho cả những người trò chuyện thông thường và các cộng đồng IRC lâu năm. Việc tự host mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập của người dùng.
Các tính năng chính của Convos
Các kết nối luôn bật
Convos chạy trên VPS của bạn 24/7, luôn kết nối với các mạng IRC để tin nhắn được ghi lại và chờ bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập.
Lịch sử trò chuyện đầy đủ
Tất cả tin nhắn được lưu trữ trên máy chủ và có sẵn từ bất kỳ trình duyệt nào, cung cấp cho bạn lịch sử có thể tìm kiếm trên mọi kênh và cuộc trò chuyện.
Hỗ trợ đa mạng
Kết nối đồng thời với nhiều mạng IRC và quản lý tất cả các kênh cũng như tin nhắn trực tiếp từ một giao diện hợp nhất.
Không cần cài đặt phần mềm
Truy cập ứng dụng IRC của bạn hoàn toàn qua trình duyệt — không cần ứng dụng máy tính để bàn, plugin hoặc cấu hình trên bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng.
Multi-user sẵn sàng
Mời các thành viên trong nhóm hoặc bạn bè cùng chia sẻ phiên bản Convos của bạn, mỗi người có tài khoản độc lập và cấu hình mạng riêng.
Tại sao lại chạy Convos trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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