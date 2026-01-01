Giảm giá lên đến 69% cho Convos

Triển khai Convos với 1 nhấp.

Ứng dụng IRC hiện đại trên trình duyệt giúp bạn duy trì kết nối liên tục với các mạng trò chuyện từ mọi thiết bị.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Convos với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Convos

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Convos

Convos là một ứng dụng khách IRC (client) tự host hoàn toàn, luôn hoạt động, chạy trên máy chủ của bạn và duy trì kết nối với các mạng IRC suốt ngày đêm. Không giống như các ứng dụng khách IRC truyền thống sẽ ngoại tuyến khi bạn đóng chúng, Convos duy trì các kết nối liên tục để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn nào — ngay cả khi thiết bị của bạn ngoại tuyến.

Truy cập các cuộc trò chuyện IRC của bạn từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt phần mềm. Convos lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện của bạn, hỗ trợ nhiều người dùng và mạng, đồng thời cung cấp giao diện hiện đại, gọn gàng được thiết kế cho cả những người trò chuyện thông thường và các cộng đồng IRC lâu năm. Việc tự host mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu và quyền truy cập của người dùng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Convos

Các kết nối luôn bật

Convos chạy trên VPS của bạn 24/7, luôn kết nối với các mạng IRC để tin nhắn được ghi lại và chờ bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Lịch sử trò chuyện đầy đủ

Tất cả tin nhắn được lưu trữ trên máy chủ và có sẵn từ bất kỳ trình duyệt nào, cung cấp cho bạn lịch sử có thể tìm kiếm trên mọi kênh và cuộc trò chuyện.

Hỗ trợ đa mạng

Kết nối đồng thời với nhiều mạng IRC và quản lý tất cả các kênh cũng như tin nhắn trực tiếp từ một giao diện hợp nhất.

Không cần cài đặt phần mềm

Truy cập ứng dụng IRC của bạn hoàn toàn qua trình duyệt — không cần ứng dụng máy tính để bàn, plugin hoặc cấu hình trên bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng.

Multi-user sẵn sàng

Mời các thành viên trong nhóm hoặc bạn bè cùng chia sẻ phiên bản Convos của bạn, mỗi người có tài khoản độc lập và cấu hình mạng riêng.

Tại sao lại chạy Convos trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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