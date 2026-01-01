Triển khai Multica với cài đặt một nhấp.
Nền tảng tác nhân được quản lý mã nguồn mở biến các tác nhân AI lập trình thành những đồng đội mà bạn có thể giao việc.
Chọn gói VPS cho Multica
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Multica
Multica là một nền tảng open-source managed agents cho phép bạn coi các AI agents lập trình như đồng đội thay vì các phiên trò chuyện một lần. Giao nhiệm vụ cho các agents cụ thể, theo dõi tiến độ của họ theo thời gian thực và xây dựng một thư viện kỹ năng có thể tái sử dụng, tích lũy theo thời gian khi nhóm của bạn làm việc cùng nhau. Nó hỗ trợ bất kỳ agent CLI nào được cài đặt cục bộ — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, và các loại khác — thông qua một daemon nhẹ kết nối các máy của bạn trở lại server trung tâm.
Tự host Multica trên VPS của bạn giữ mọi tác vụ, thay đổi code và thông tin xác thực tích hợp bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có phí mỗi chỗ ngồi và không có telemetry agent của bên thứ ba. PostgreSQL với pgvector được cấu hình sẵn, vì vậy nền tảng này đã sẵn sàng để sản xuất ngay từ lần khởi động đầu tiên.
Các tính năng chính của Multica
Hỗ trợ đa tác nhân
Kết nối Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini và các CLI của các coding agent khác thông qua một dashboard duy nhất.
Daemon thực thi cục bộ
Một daemon nhẹ chạy trên các máy của riêng bạn để các tác nhân thực thi trên không gian làm việc thực tế và các thông tin xác thực mà bạn đã có.
Giao việc và theo dõi
Giao việc cho các nhân viên cụ thể và theo dõi tiến độ, kết quả đầu ra cũng như các quyết định trong thời gian thực mà không cần phải kiểm tra các luồng trò chuyện.
Thư viện kỹ năng tái sử dụng
Thu thập kỹ năng của nhân viên một lần và áp dụng lại chúng trên các không gian làm việc và đồng đội để năng lực được tích lũy theo thời gian.
Tự động hóa Webhook
Kích hoạt quy trình làm việc của tác nhân từ GitHub, Lark hoặc bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào thông qua các trình xử lý webhook tự động tích hợp sẵn.
Sở hữu dữ liệu tự lưu trữ
Tất cả các tác vụ, thay đổi mã và thông tin xác thực tích hợp luôn nằm trên VPS của bạn mà không có đo từ xa và không tính phí theo chỗ ngồi.
Tại sao lại chạy Multica trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.