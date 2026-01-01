Multica là một nền tảng open-source managed agents cho phép bạn coi các AI agents lập trình như đồng đội thay vì các phiên trò chuyện một lần. Giao nhiệm vụ cho các agents cụ thể, theo dõi tiến độ của họ theo thời gian thực và xây dựng một thư viện kỹ năng có thể tái sử dụng, tích lũy theo thời gian khi nhóm của bạn làm việc cùng nhau. Nó hỗ trợ bất kỳ agent CLI nào được cài đặt cục bộ — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, và các loại khác — thông qua một daemon nhẹ kết nối các máy của bạn trở lại server trung tâm.

Tự host Multica trên VPS của bạn giữ mọi tác vụ, thay đổi code và thông tin xác thực tích hợp bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có phí mỗi chỗ ngồi và không có telemetry agent của bên thứ ba. PostgreSQL với pgvector được cấu hình sẵn, vì vậy nền tảng này đã sẵn sàng để sản xuất ngay từ lần khởi động đầu tiên.