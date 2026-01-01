Triển khai OpenTTD với cài đặt một nhấp.
Máy chủ trò chơi nhiều người chơi mã nguồn mở cho trò chơi Transport Tycoon Deluxe cổ điển, hỗ trợ tối đa 255 người chơi cùng lúc.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenTTD
OpenTTD là một bản tái hiện mã nguồn mở, miễn phí của Transport Tycoon Deluxe, trò chơi mô phỏng vận tải mang tính bước ngoặt. Chạy dưới dạng máy chủ nhiều người chơi chuyên dụng, nó cho phép tối đa 255 người chơi cùng lúc xây dựng và cạnh tranh trên các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không trên các bản đồ được tạo ngẫu nhiên hoặc thủ công. Hàng thập kỷ phát triển cộng đồng đã bổ sung các loại bản đồ mới, cải thiện đối thủ AI và một hệ sinh thái phong phú gồm các gói nội dung NewGRF cho phương tiện, ngành công nghiệp và phong cách thị trấn.
Tự lưu trữ máy chủ OpenTTD của bạn trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cài đặt trò chơi, mod, quyền truy cập của người chơi và khả năng hiển thị của máy chủ — cho dù bạn muốn một trò chơi riêng tư với bạn bè hay một máy chủ được liệt kê công khai có thể tìm thấy thông qua OpenTTD Game Coordinator.
Các tính năng chính của OpenTTD
Hỗ trợ nhiều người chơi quy mô lớn
Hỗ trợ tối đa 255 người chơi cùng lúc với tính năng hỗ trợ tích hợp cho các chế độ chơi công khai, chỉ dành cho người được mời và được bảo vệ bằng mật khẩu.
Hỗ trợ Chế độ NewGRF
Mở rộng máy chủ của bạn với các gói nội dung NewGRF do cộng đồng tạo, thêm các phương tiện, ngành công nghiệp, loại địa hình và phong cách hình ảnh mới.
Lưu game bền vững
Khoảng thời gian tự động lưu có thể cấu hình và dung lượng dữ liệu bền vững bảo vệ tiến trình trò chơi và cho phép dễ dàng khôi phục về bất kỳ phiên trước đó nào.
Phát hiện máy chủ công khai
Tự động đăng ký với OpenTTD Game Coordinator để người chơi trên toàn thế giới có thể tìm và tham gia máy chủ của bạn từ trình duyệt máy chủ trong trò chơi.
Lối chơi cổ điển hồi sinh
Bản tái hiện trung thực của Transport Tycoon Deluxe với hàng thập kỷ cải tiến lối chơi, các trình tạo bản đồ mới và đối thủ AI được nâng cấp.
Tại sao lại chạy OpenTTD trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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