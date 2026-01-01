OpenTTD là một bản tái hiện mã nguồn mở, miễn phí của Transport Tycoon Deluxe, trò chơi mô phỏng vận tải mang tính bước ngoặt. Chạy dưới dạng máy chủ nhiều người chơi chuyên dụng, nó cho phép tối đa 255 người chơi cùng lúc xây dựng và cạnh tranh trên các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không trên các bản đồ được tạo ngẫu nhiên hoặc thủ công. Hàng thập kỷ phát triển cộng đồng đã bổ sung các loại bản đồ mới, cải thiện đối thủ AI và một hệ sinh thái phong phú gồm các gói nội dung NewGRF cho phương tiện, ngành công nghiệp và phong cách thị trấn.

Tự lưu trữ máy chủ OpenTTD của bạn trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cài đặt trò chơi, mod, quyền truy cập của người chơi và khả năng hiển thị của máy chủ — cho dù bạn muốn một trò chơi riêng tư với bạn bè hay một máy chủ được liệt kê công khai có thể tìm thấy thông qua OpenTTD Game Coordinator.