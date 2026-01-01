Giảm giá lên đến 69% cho OpenTTD

Triển khai OpenTTD với cài đặt một nhấp.

Máy chủ trò chơi nhiều người chơi mã nguồn mở cho trò chơi Transport Tycoon Deluxe cổ điển, hỗ trợ tối đa 255 người chơi cùng lúc.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenTTD với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho OpenTTD

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenTTD

OpenTTD là một bản tái hiện mã nguồn mở, miễn phí của Transport Tycoon Deluxe, trò chơi mô phỏng vận tải mang tính bước ngoặt. Chạy dưới dạng máy chủ nhiều người chơi chuyên dụng, nó cho phép tối đa 255 người chơi cùng lúc xây dựng và cạnh tranh trên các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không trên các bản đồ được tạo ngẫu nhiên hoặc thủ công. Hàng thập kỷ phát triển cộng đồng đã bổ sung các loại bản đồ mới, cải thiện đối thủ AI và một hệ sinh thái phong phú gồm các gói nội dung NewGRF cho phương tiện, ngành công nghiệp và phong cách thị trấn.

Tự lưu trữ máy chủ OpenTTD của bạn trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cài đặt trò chơi, mod, quyền truy cập của người chơi và khả năng hiển thị của máy chủ — cho dù bạn muốn một trò chơi riêng tư với bạn bè hay một máy chủ được liệt kê công khai có thể tìm thấy thông qua OpenTTD Game Coordinator.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenTTD

Hỗ trợ nhiều người chơi quy mô lớn

Hỗ trợ tối đa 255 người chơi cùng lúc với tính năng hỗ trợ tích hợp cho các chế độ chơi công khai, chỉ dành cho người được mời và được bảo vệ bằng mật khẩu.

Hỗ trợ Chế độ NewGRF

Mở rộng máy chủ của bạn với các gói nội dung NewGRF do cộng đồng tạo, thêm các phương tiện, ngành công nghiệp, loại địa hình và phong cách hình ảnh mới.

Lưu game bền vững

Khoảng thời gian tự động lưu có thể cấu hình và dung lượng dữ liệu bền vững bảo vệ tiến trình trò chơi và cho phép dễ dàng khôi phục về bất kỳ phiên trước đó nào.

Phát hiện máy chủ công khai

Tự động đăng ký với OpenTTD Game Coordinator để người chơi trên toàn thế giới có thể tìm và tham gia máy chủ của bạn từ trình duyệt máy chủ trong trò chơi.

Lối chơi cổ điển hồi sinh

Bản tái hiện trung thực của Transport Tycoon Deluxe với hàng thập kỷ cải tiến lối chơi, các trình tạo bản đồ mới và đối thủ AI được nâng cấp.

Tại sao lại chạy OpenTTD trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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