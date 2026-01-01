Triển khai Yaade với cài đặt một lần nhấp.
Mã nguồn mở, môi trường phát triển API cộng tác tự lưu trữ được xây dựng cho các nhóm đề cao quyền riêng tư dữ liệu.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Yaade
Yaade là một môi trường phát triển API mã nguồn mở, tự lưu trữ, được thiết kế như một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho các ứng dụng khách API dựa trên đám mây. Không giống như các công cụ được lưu trữ lưu trữ bộ sưu tập API và bí mật của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, Yaade giữ tất cả dữ liệu trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — bao gồm thông tin đăng nhập, token và lịch sử yêu cầu.
Các nhóm có thể chia sẻ bộ sưu tập API một cách an toàn, quản lý nhiều môi trường, chạy các script JavaScript dưới dạng cron jobs hoặc thông qua API, và nhập từ OpenAPI hoặc Postman. Với hỗ trợ đa người dùng tích hợp, token truy cập, xác thực OAuth2/OIDC và cơ sở dữ liệu H2 dựa trên tệp không yêu cầu thiết lập bổ sung, Yaade đủ nhẹ cho một nhà phát triển duy nhất nhưng đủ mạnh mẽ cho toàn bộ đội ngũ kỹ thuật.
Các tính năng chính của Yaade
Bộ sưu tập cộng tác
Chia sẻ các bộ sưu tập API trong toàn bộ nhóm của bạn với quyền truy cập dựa trên vai trò, để mọi người làm việc từ cùng một nguồn thông tin đáng tin cậy mà không cần sao chép-dán các yêu cầu.
Hỗ trợ đa môi trường
Xác định các môi trường riêng biệt cho phát triển, thử nghiệm và sản xuất, sau đó chuyển đổi ngữ cảnh ngay lập tức mà không cần cập nhật thủ công URL hoặc token.
Tích hợp sẵn tính năng tập lệnh
Viết các tập lệnh JavaScript để tự động hóa quy trình làm việc API, chạy thử nghiệm hoặc chuỗi yêu cầu — và lên lịch chúng dưới dạng cron job hoặc kích hoạt chúng thông qua API tích hợp.
Nhập OpenAPI và Postman
Nhập các bộ sưu tập hiện có từ thông số kỹ thuật OpenAPI hoặc các tệp xuất của Postman để di chuyển nhóm của bạn mà không cần xây dựng lại các thư viện yêu cầu từ đầu.
Xác thực OAuth2 và OIDC
Tích hợp với các nhà cung cấp danh tính bên ngoài sử dụng OAuth2 và OIDC, để đội ngũ của bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập doanh nghiệp hiện có thay vì quản lý các tài khoản riêng biệt.
Không cần thiết lập cơ sở dữ liệu
Yaade sử dụng cơ sở dữ liệu H2 nhúng dựa trên tệp, vì vậy không có vùng chứa cơ sở dữ liệu riêng biệt nào để cấu hình — chỉ cần khởi động vùng chứa và dữ liệu của bạn sẽ tự động duy trì.
Tại sao lại chạy Yaade trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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