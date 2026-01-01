Yaade là một môi trường phát triển API mã nguồn mở, tự lưu trữ, được thiết kế như một giải pháp thay thế ưu tiên quyền riêng tư cho các ứng dụng khách API dựa trên đám mây. Không giống như các công cụ được lưu trữ lưu trữ bộ sưu tập API và bí mật của bạn trên máy chủ của bên thứ ba, Yaade giữ tất cả dữ liệu trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn — bao gồm thông tin đăng nhập, token và lịch sử yêu cầu.

Các nhóm có thể chia sẻ bộ sưu tập API một cách an toàn, quản lý nhiều môi trường, chạy các script JavaScript dưới dạng cron jobs hoặc thông qua API, và nhập từ OpenAPI hoặc Postman. Với hỗ trợ đa người dùng tích hợp, token truy cập, xác thực OAuth2/OIDC và cơ sở dữ liệu H2 dựa trên tệp không yêu cầu thiết lập bổ sung, Yaade đủ nhẹ cho một nhà phát triển duy nhất nhưng đủ mạnh mẽ cho toàn bộ đội ngũ kỹ thuật.