JupyterLab là phiên bản kế nhiệm hiện đại của Jupyter Notebook, cung cấp giao diện đa bảng điều khiển linh hoạt, kết hợp các notebook tương tác, terminal, trình chỉnh sửa mã, trình duyệt tệp và trình xem đầu ra trong một không gian làm việc dựa trên trình duyệt. Nó hỗ trợ hơn 40 nhân ngôn ngữ và tích hợp với Git, cơ sở dữ liệu và lưu trữ đám mây thông qua một hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú.

Lưu trữ JupyterLab trên VPS cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu và nhà nghiên cứu tài nguyên tính toán chuyên dụng mà không giới hạn thời gian thực thi, không giới hạn bộ nhớ và không đặt lại phiên. Các gói đã cài đặt, môi trường đã cấu hình và tập dữ liệu được lưu vào bộ nhớ cache của bạn vẫn tồn tại giữa các phiên, loại bỏ chu kỳ cài đặt lại liên tục thường thấy với các dịch vụ cloud notebook.