Triển khai JupyterLab với 1 nhấp.
IDE dựa trên web thế hệ mới dành cho sổ tay tương tác, thiết bị đầu cuối và trình chỉnh sửa mã trong một môi trường khoa học dữ liệu hợp nhất.
Chọn gói VPS cho JupyterLab
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với JupyterLab
JupyterLab là phiên bản kế nhiệm hiện đại của Jupyter Notebook, cung cấp giao diện đa bảng điều khiển linh hoạt, kết hợp các notebook tương tác, terminal, trình chỉnh sửa mã, trình duyệt tệp và trình xem đầu ra trong một không gian làm việc dựa trên trình duyệt. Nó hỗ trợ hơn 40 nhân ngôn ngữ và tích hợp với Git, cơ sở dữ liệu và lưu trữ đám mây thông qua một hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú.
Lưu trữ JupyterLab trên VPS cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu và nhà nghiên cứu tài nguyên tính toán chuyên dụng mà không giới hạn thời gian thực thi, không giới hạn bộ nhớ và không đặt lại phiên. Các gói đã cài đặt, môi trường đã cấu hình và tập dữ liệu được lưu vào bộ nhớ cache của bạn vẫn tồn tại giữa các phiên, loại bỏ chu kỳ cài đặt lại liên tục thường thấy với các dịch vụ cloud notebook.
Các tính năng chính của JupyterLab
Không gian làm việc hợp nhất
Làm việc với sổ ghi chép, thiết bị đầu cuối, trình soạn thảo văn bản và trình duyệt tệp đồng thời trong giao diện đa bảng có thể sắp xếp — không cần chuyển đổi ngữ cảnh giữa các công cụ.
Kernels đa ngôn ngữ
Chạy Python, R, Julia và hơn 40 nhân ngôn ngữ khác, chuyển đổi giữa chúng trong cùng một phiên để sử dụng công cụ tốt nhất cho mỗi tác vụ.
Terminal tích hợp sẵn
Cài đặt các gói bằng pip hoặc conda, quản lý kho lưu trữ Git và chạy các lệnh hệ thống trực tiếp từ trình duyệt mà không cần một ứng dụng SSH riêng biệt.
Cộng tác thời gian thực
Chia sẻ phiên notebook với đồng đội để chỉnh sửa đồng thời, cho phép phân tích theo cặp trực tiếp và phát triển mô hình cộng tác.
Hệ sinh thái tiện ích mở rộng
Mở rộng JupyterLab với tích hợp Git, trình kết nối cơ sở dữ liệu, trình kiểm tra biến và các công cụ trực quan hóa thông qua thư viện tiện ích mở rộng cộng đồng ngày càng phát triển.
Tại sao lại chạy JupyterLab trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.