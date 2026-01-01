Giảm giá lên đến 69% cho Chatpad AI

Triển khai Chatpad AI với cài đặt 1 nhấp.

Giao diện ChatGPT tập trung vào quyền riêng tư, lưu trữ tất cả các cuộc trò chuyện cục bộ mà không theo dõi hoặc thu thập dữ liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Chatpad AI với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Chatpad AI

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Chatpad AI

Chatpad AI là một giao diện web mã nguồn mở, gọn gàng cho các mô hình GPT của OpenAI, lưu trữ mọi cuộc trò chuyện và khóa API trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt thay vì trên các máy chủ bên ngoài. Không có theo dõi, không có cookie và không có ghi nhật ký phía máy chủ — các lời nhắc và phản hồi của bạn đi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến API của OpenAI và không đi đâu khác.

Tự host Chatpad AI cung cấp cho các nhóm một giao diện ChatGPT dùng chung, luôn khả dụng trên cơ sở hạ tầng của công ty, tập trung hóa việc thanh toán sử dụng API và cung cấp quyền truy cập đáng tin cậy độc lập với tính khả dụng của dịch vụ tiêu dùng hoặc các thay đổi chính sách của OpenAI.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Chatpad AI

Kho dữ liệu địa phương

Tất cả các cuộc hội thoại và khóa API được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt của bạn, vì vậy không có dịch vụ bên thứ ba nào có thể xem các lời nhắc hoặc phản hồi của bạn.

Không cần tài khoản

Thêm khóa API OpenAI của bạn trong cài đặt và bắt đầu trò chuyện ngay lập tức — không cần đăng ký, không cần gói đăng ký, không có cảnh báo sử dụng làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.

Xuất hội thoại

Xuất và nhập các cuộc trò chuyện dưới dạng tệp để bạn có thể sao lưu các cuộc trò chuyện quan trọng hoặc tiếp tục chúng sau khi chuyển đổi thiết bị.

Giao diện tinh gọn, tập trung

Thiết kế không gây xao nhãng loại bỏ các ưu đãi nâng cấp trả phí và giới hạn tính năng, giúp tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.

Hỗ trợ đa mô hình

Chuyển đổi giữa GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo và các mô hình OpenAI khác từ cùng một giao diện mà không cần thay đổi công cụ.

Tại sao lại chạy Chatpad AI trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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