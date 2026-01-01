Chatpad AI là một giao diện web mã nguồn mở, gọn gàng cho các mô hình GPT của OpenAI, lưu trữ mọi cuộc trò chuyện và khóa API trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt thay vì trên các máy chủ bên ngoài. Không có theo dõi, không có cookie và không có ghi nhật ký phía máy chủ — các lời nhắc và phản hồi của bạn đi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến API của OpenAI và không đi đâu khác.

Tự host Chatpad AI cung cấp cho các nhóm một giao diện ChatGPT dùng chung, luôn khả dụng trên cơ sở hạ tầng của công ty, tập trung hóa việc thanh toán sử dụng API và cung cấp quyền truy cập đáng tin cậy độc lập với tính khả dụng của dịch vụ tiêu dùng hoặc các thay đổi chính sách của OpenAI.