Triển khai Chatpad AI với cài đặt 1 nhấp.
Giao diện ChatGPT tập trung vào quyền riêng tư, lưu trữ tất cả các cuộc trò chuyện cục bộ mà không theo dõi hoặc thu thập dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Chatpad AI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Chatpad AI
Chatpad AI là một giao diện web mã nguồn mở, gọn gàng cho các mô hình GPT của OpenAI, lưu trữ mọi cuộc trò chuyện và khóa API trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt thay vì trên các máy chủ bên ngoài. Không có theo dõi, không có cookie và không có ghi nhật ký phía máy chủ — các lời nhắc và phản hồi của bạn đi trực tiếp từ trình duyệt của bạn đến API của OpenAI và không đi đâu khác.
Tự host Chatpad AI cung cấp cho các nhóm một giao diện ChatGPT dùng chung, luôn khả dụng trên cơ sở hạ tầng của công ty, tập trung hóa việc thanh toán sử dụng API và cung cấp quyền truy cập đáng tin cậy độc lập với tính khả dụng của dịch vụ tiêu dùng hoặc các thay đổi chính sách của OpenAI.
Các tính năng chính của Chatpad AI
Kho dữ liệu địa phương
Tất cả các cuộc hội thoại và khóa API được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của trình duyệt của bạn, vì vậy không có dịch vụ bên thứ ba nào có thể xem các lời nhắc hoặc phản hồi của bạn.
Không cần tài khoản
Thêm khóa API OpenAI của bạn trong cài đặt và bắt đầu trò chuyện ngay lập tức — không cần đăng ký, không cần gói đăng ký, không có cảnh báo sử dụng làm gián đoạn quy trình làm việc của bạn.
Xuất hội thoại
Xuất và nhập các cuộc trò chuyện dưới dạng tệp để bạn có thể sao lưu các cuộc trò chuyện quan trọng hoặc tiếp tục chúng sau khi chuyển đổi thiết bị.
Giao diện tinh gọn, tập trung
Thiết kế không gây xao nhãng loại bỏ các ưu đãi nâng cấp trả phí và giới hạn tính năng, giúp tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.
Hỗ trợ đa mô hình
Chuyển đổi giữa GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo và các mô hình OpenAI khác từ cùng một giao diện mà không cần thay đổi công cụ.
Tại sao lại chạy Chatpad AI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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