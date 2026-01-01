Duplicati là một máy khách sao lưu miễn phí, mã nguồn mở, mã hóa dữ liệu bằng AES-256 trước khi gửi các bản sao lưu tăng dần, chống trùng lặp và nén đến hơn 20 nền tảng lưu trữ — bao gồm Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 và các giao thức tiêu chuẩn như SFTP và WebDAV. Vì mọi thứ được mã hóa phía máy khách, dữ liệu của bạn vẫn riêng tư ngay cả khi được lưu trữ trên các dịch vụ đám mây của bên thứ ba.

Giao diện web gọn gàng giúp dễ dàng cấu hình các tác vụ sao lưu, đặt chính sách lưu giữ, xác minh tính toàn vẹn của bản sao lưu và giám sát các lần chạy theo lịch trình. Tính năng chống trùng lặp và nén cấp khối giúp chi phí lưu trữ thấp ngay cả đối với các bộ dữ liệu lớn. Tự host Duplicati trên một VPS mang lại cho bạn một công cụ sao lưu đáng tin cậy, luôn hoạt động, chạy các tác vụ theo lịch trình một cách nhất quán mà không phụ thuộc vào việc máy tính cá nhân phải được bật nguồn.