Triển khai Duplicati với cài đặt một lần nhấp.
Máy khách sao lưu mã nguồn mở tạo các bản sao lưu được mã hóa, tăng dần lên lưu trữ đám mây và máy chủ từ xa với giao diện web đơn giản.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Duplicati
Duplicati là một máy khách sao lưu miễn phí, mã nguồn mở, mã hóa dữ liệu bằng AES-256 trước khi gửi các bản sao lưu tăng dần, chống trùng lặp và nén đến hơn 20 nền tảng lưu trữ — bao gồm Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 và các giao thức tiêu chuẩn như SFTP và WebDAV. Vì mọi thứ được mã hóa phía máy khách, dữ liệu của bạn vẫn riêng tư ngay cả khi được lưu trữ trên các dịch vụ đám mây của bên thứ ba.
Giao diện web gọn gàng giúp dễ dàng cấu hình các tác vụ sao lưu, đặt chính sách lưu giữ, xác minh tính toàn vẹn của bản sao lưu và giám sát các lần chạy theo lịch trình. Tính năng chống trùng lặp và nén cấp khối giúp chi phí lưu trữ thấp ngay cả đối với các bộ dữ liệu lớn. Tự host Duplicati trên một VPS mang lại cho bạn một công cụ sao lưu đáng tin cậy, luôn hoạt động, chạy các tác vụ theo lịch trình một cách nhất quán mà không phụ thuộc vào việc máy tính cá nhân phải được bật nguồn.
Các tính năng chính của Duplicati
Mã hóa phía client AES-256
Mã hóa tất cả dữ liệu trước khi rời khỏi server của bạn, để các bản sao lưu trên cloud storage của bên thứ ba luôn được bảo mật hoàn toàn.
Hơn 20 backend lưu trữ
Hỗ trợ Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV và nhiều điểm đến khác từ một giao diện duy nhất.
Gia tăng và đã khử trùng lặp
Chỉ tải lên các khối đã thay đổi sau lần chạy sao lưu đầu tiên, giảm đáng kể mức sử dụng bộ nhớ và băng thông tải lên trong các tác vụ tiếp theo.
Lên lịch linh hoạt
Cấu hình các cửa sổ sao lưu tự động với chính sách lưu giữ tự động hết hạn các điểm khôi phục cũ để quản lý chi phí lưu trữ.
Hỗ trợ xác minh
Định kỳ kiểm tra tính toàn vẹn của bản sao lưu bằng cách khôi phục và so sánh dữ liệu, phát hiện lỗi hỏng dữ liệu ngầm trước khi nó trở thành vấn đề trong quá trình khôi phục.
Tại sao lại chạy Duplicati trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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