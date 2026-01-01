Karakeep là một trình quản lý dấu trang hiện đại, tự lưu trữ được xây dựng để lưu trữ thông tin toàn diện. Ngoài việc lưu URL, nó còn thu thập ghi chú, hình ảnh, PDF và toàn bộ nội dung trang với tính năng trích xuất siêu dữ liệu tự động. Tính năng gắn thẻ và tóm tắt được hỗ trợ bởi AI — thông qua các mô hình OpenAI hoặc Ollama cục bộ — tự động sắp xếp bộ sưu tập của bạn, trong khi tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Meilisearch giúp truy xuất tức thì ngay cả với hàng nghìn mục đã lưu.

Tự lưu trữ Karakeep trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử duyệt web và nội dung đã lưu của bạn hoàn toàn riêng tư. Không có phí cho mỗi dấu trang, không có hạn ngạch lưu trữ và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn. Các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox và ứng dụng di động cho iOS và Android giúp mọi thứ đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn.