Triển khai Karakeep với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý dấu trang tự lưu trữ với tính năng gắn thẻ bằng AI, tìm kiếm toàn văn bản và lưu trữ trang cho các liên kết, ghi chú và tệp PDF.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Karakeep
Karakeep là một trình quản lý dấu trang hiện đại, tự lưu trữ được xây dựng để lưu trữ thông tin toàn diện. Ngoài việc lưu URL, nó còn thu thập ghi chú, hình ảnh, PDF và toàn bộ nội dung trang với tính năng trích xuất siêu dữ liệu tự động. Tính năng gắn thẻ và tóm tắt được hỗ trợ bởi AI — thông qua các mô hình OpenAI hoặc Ollama cục bộ — tự động sắp xếp bộ sưu tập của bạn, trong khi tìm kiếm toàn văn bản được hỗ trợ bởi Meilisearch giúp truy xuất tức thì ngay cả với hàng nghìn mục đã lưu.
Tự lưu trữ Karakeep trên VPS của riêng bạn giúp lịch sử duyệt web và nội dung đã lưu của bạn hoàn toàn riêng tư. Không có phí cho mỗi dấu trang, không có hạn ngạch lưu trữ và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn. Các tiện ích mở rộng trình duyệt cho Chrome và Firefox và ứng dụng di động cho iOS và Android giúp mọi thứ đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn.
Các tính năng chính của Karakeep
Gắn thẻ được hỗ trợ bởi AI
Tự động gắn thẻ và tóm tắt các mục đã lưu bằng OpenAI hoặc mô hình Ollama chạy cục bộ — không yêu cầu tổ chức thủ công.
Tìm kiếm toàn văn
Meilisearch lập chỉ mục tất cả nội dung đã lưu, bao gồm các trang đã lưu trữ và tệp PDF, để bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì trong bộ sưu tập của mình chỉ trong vài mili giây.
Lưu trữ trang & OCR
Lưu giữ toàn bộ nội dung trang ngay cả khi các nguồn gốc biến mất, và trích xuất văn bản có thể tìm kiếm từ hình ảnh sử dụng OCR tích hợp.
Đồng bộ trình duyệt và di động
Lưu dấu trang chỉ với một cú nhấp chuột từ tiện ích mở rộng của Chrome hoặc Firefox, và truy cập toàn bộ bộ sưu tập của bạn từ ứng dụng iOS và Android với tính năng đồng bộ hóa tự động.
Nhập RSS Feed
Tự động nhập nội dung từ RSS feeds vào các bộ sưu tập có tổ chức, giữ cho cơ sở kiến thức của bạn luôn cập nhật mà không cần lưu thủ công.
Tại sao lại chạy Karakeep trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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