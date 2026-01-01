Triển khai NATS với một nhấp.
Hệ thống nhắn tin hiệu suất cao, Cloud-native với độ trễ dưới mili giây dành cho microservices, IoT và các ứng dụng phân tán.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với NATS
NATS là một hệ thống nhắn tin mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng cho các kiến trúc cloud-native. Nó cung cấp tính năng nhắn tin publish-subscribe, request-reply và queue group với độ trễ dưới mili giây, cùng với dung lượng tối thiểu — server binary chỉ dưới 20MB và không yêu cầu bất kỳ dependency bên ngoài nào. NATS xử lý hàng triệu tin nhắn mỗi giây, biến nó thành một trong những message broker nhanh nhất hiện có.
JetStream, persistence layer tích hợp của NATS, bổ sung các durable stream, replay và exactly-once delivery mà không yêu cầu một queue hoặc database service riêng biệt. Tự host NATS trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát data locality, loại bỏ per-message cloud fees và đặt message bus của bạn gần các service nhất có thể để đạt được latency tối thiểu.
Các tính năng chính của NATS
Pub/Sub messaging
Phát tin nhắn đến bất kỳ số lượng người đăng ký nào ngay lập tức với định tuyến dựa trên chủ đề và đăng ký ký tự đại diện để phân phối tin nhắn linh hoạt.
JetStream persistence
Lưu trữ, phát lại và xử lý tin nhắn với các luồng và người tiêu dùng bền vững — thêm tính năng gửi một lần duy nhất và lịch sử tin nhắn mà không cần thêm cơ sở hạ tầng.
Mẫu Yêu cầu-Hồi đáp
Xây dựng RPC kiểu đồng bộ qua hệ thống nhắn tin bất đồng bộ với tính năng yêu cầu-phản hồi tích hợp sẵn, cho phép các cuộc gọi giữa các dịch vụ với khả năng xử lý thời gian chờ tự động.
Nhóm hàng đợi
Phân phối công việc cho các consumers được mở rộng theo chiều ngang bằng cách sử dụng queue groups — NATS tự động cân bằng tải các thông điệp giữa tất cả các thành viên của một nhóm.
Phân cụm tích hợp
Tạo một cụm chịu lỗi trên nhiều node với tính năng tự động phát hiện tuyến đường và sao chép JetStream dựa trên RAFT để đạt được tính sẵn sàng cao.
Giám sát HTTP
Xem tình trạng máy chủ, thống kê kết nối, các chỉ số JetStream và dữ liệu đăng ký thông qua điểm cuối giám sát tích hợp sẵn tại cổng 8222.
Tại sao lại chạy NATS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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