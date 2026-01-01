NATS là một hệ thống nhắn tin mã nguồn mở, nhẹ, được xây dựng cho các kiến trúc cloud-native. Nó cung cấp tính năng nhắn tin publish-subscribe, request-reply và queue group với độ trễ dưới mili giây, cùng với dung lượng tối thiểu — server binary chỉ dưới 20MB và không yêu cầu bất kỳ dependency bên ngoài nào. NATS xử lý hàng triệu tin nhắn mỗi giây, biến nó thành một trong những message broker nhanh nhất hiện có.

JetStream, persistence layer tích hợp của NATS, bổ sung các durable stream, replay và exactly-once delivery mà không yêu cầu một queue hoặc database service riêng biệt. Tự host NATS trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát data locality, loại bỏ per-message cloud fees và đặt message bus của bạn gần các service nhất có thể để đạt được latency tối thiểu.