Triển khai Photofield với cài đặt chỉ với một nhấp.
Thư viện ảnh tự host tập trung vào tốc độ, hiển thị hàng nghìn hình ảnh trong một dòng thời gian có thể thu phóng mượt mà.
Chọn gói VPS cho Photofield
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Photofield
Photofield là một thư viện ảnh open-source single-binary được xây dựng dựa trên một nỗi ám ảnh duy nhất: tốc độ. Thay vì phân trang ảnh thành các hình thu nhỏ, nó hiển thị hàng nghìn hình ảnh cùng lúc trên một khung vẽ có thể phóng to liên tục, tải dần các ô có độ phân giải cao hơn khi bạn lia và chụm ngón tay. Kết quả mang lại cảm giác gần giống với một trình xem ảnh trên máy tính để bàn hơn là một thư viện ảnh web thông thường.
Tự host Photofield trên VPS của bạn giúp giữ ảnh gốc và EXIF metadata của chúng trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh SaaS. Thư mục nguồn được gắn kết chỉ đọc để thư viện không bao giờ có thể sửa đổi hoặc xóa ảnh gốc, biến nó thành một giao diện người dùng an toàn, không xâm lấn cho một kho lưu trữ hiện có được đồng bộ hóa qua rsync, SCP hoặc Syncthing.
Các tính năng chính của Photofield
Dòng thời gian có thể thu phóng
Kéo và chụm để xem hàng chục nghìn bức ảnh trên một khung vẽ liên tục duy nhất với tính năng truyền phát ô đa độ phân giải.
Triển khai nhị phân đơn
Một tệp nhị phân Go nhúng giao diện người dùng, cơ sở dữ liệu định vị địa lý và bộ lập chỉ mục, nên vùng chứa khởi động trong vài giây mà không cần dịch vụ cơ sở dữ liệu bên ngoài.
Thư viện chỉ đọc
Thư mục ảnh được gắn ở chế độ chỉ đọc nên thư viện không bao giờ có thể sửa đổi, đổi tên hoặc xóa các tệp gốc trong quá trình lập chỉ mục.
Địa phương reverse geocoding
Cơ sở dữ liệu định vị địa lý đi kèm phân giải tọa độ GPS EXIF thành tên địa điểm hoàn toàn ngoại tuyến, mà không cần gọi API bản đồ của bên thứ ba.
Lập chỉ mục nhanh
Indexer quét ảnh mới với tốc độ hàng nghìn tệp mỗi giây trên các ổ SSD và cập nhật thư viện ảnh dần dần mà không làm gián đoạn việc duyệt.
Tìm kiếm AI tùy chọn
Kết nối một máy chủ Photofield AI bên ngoài để bật tìm kiếm hình ảnh ngữ nghĩa và nhận diện khuôn mặt trên toàn bộ bộ sưu tập.
Tại sao lại chạy Photofield trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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