Photofield là một thư viện ảnh open-source single-binary được xây dựng dựa trên một nỗi ám ảnh duy nhất: tốc độ. Thay vì phân trang ảnh thành các hình thu nhỏ, nó hiển thị hàng nghìn hình ảnh cùng lúc trên một khung vẽ có thể phóng to liên tục, tải dần các ô có độ phân giải cao hơn khi bạn lia và chụm ngón tay. Kết quả mang lại cảm giác gần giống với một trình xem ảnh trên máy tính để bàn hơn là một thư viện ảnh web thông thường.

Tự host Photofield trên VPS của bạn giúp giữ ảnh gốc và EXIF metadata của chúng trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát thay vì một dịch vụ ảnh SaaS. Thư mục nguồn được gắn kết chỉ đọc để thư viện không bao giờ có thể sửa đổi hoặc xóa ảnh gốc, biến nó thành một giao diện người dùng an toàn, không xâm lấn cho một kho lưu trữ hiện có được đồng bộ hóa qua rsync, SCP hoặc Syncthing.