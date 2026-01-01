Triển khai Dkron với cài đặt một nhấp.
Bộ lập lịch tác vụ phân tán, chịu lỗi với giao diện người dùng web và tính năng phân cụm tích hợp cho các tác vụ cron có độ tin cậy cao.
Chọn gói VPS cho Dkron
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dkron
Dkron là một hệ thống lập lịch tác vụ phân tán mã nguồn mở được viết bằng Go, thay thế cron truyền thống bằng một giải pháp thay thế chịu lỗi, nhận biết cụm. Không giống như cron trên một máy chủ duy nhất, Dkron sử dụng giao thức đồng thuận Raft và lớp thành viên dựa trên gossip để các tác vụ tiếp tục chạy ngay cả khi các nút riêng lẻ gặp sự cố, loại bỏ điểm lỗi duy nhất gây khó khăn cho các crontab cổ điển.
Tự host Dkron trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát lịch trình, lịch sử thực thi và tải trọng tác vụ, đồng thời cung cấp giao diện web UI tích hợp, REST API và các trình thực thi HTTP/shell để chạy script, webhook và các lệnh bên ngoài. Công cụ lưu trữ đi kèm loại bỏ nhu cầu về bất kỳ cơ sở dữ liệu bên ngoài nào, biến việc triển khai thành một container duy nhất với một ổ đĩa dữ liệu liên tục cho trạng thái Raft và lịch sử tác vụ.
Các tính năng chính của Dkron
Lập lịch chịu lỗi
Cơ chế đồng thuận dựa trên Raft giúp các tác vụ cron của bạn tiếp tục chạy ngay cả khi có lỗi nút, khởi động lại và sự cố mạng mà không cần can thiệp thủ công.
UI web tích hợp
Quản lý công việc, kiểm tra lịch sử thực thi và kích hoạt các lần chạy từ giao diện trình duyệt gọn gàng mà không cần viết các tệp crontab thủ công.
REST API và webhooks
Tạo, cập nhật và kích hoạt các tác vụ theo chương trình từ các pipeline CI, script hoặc hệ thống bên ngoài thông qua một HTTP API có phiên bản.
Các trình thực thi có thể mở rộng
Chạy các lệnh shell, yêu cầu HTTP, cuộc gọi gRPC hoặc tin nhắn NATS dưới dạng các tác vụ đã lên lịch sử dụng các plugin thực thi tích hợp sẵn.
Storage engine gốc
Lưu trữ dựa trên BoltDB đi kèm với tệp nhị phân, loại bỏ nhu cầu về các cơ sở dữ liệu bên ngoài như etcd, Consul hoặc PostgreSQL.
Kiến trúc sẵn sàng cho cụm
Bắt đầu với một nút đơn và mở rộng theo chiều ngang bằng cách thêm các máy chủ và tác nhân bổ sung khi khối lượng công việc của bạn tăng lên.
Tại sao lại chạy Dkron trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.