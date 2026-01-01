Dkron là một hệ thống lập lịch tác vụ phân tán mã nguồn mở được viết bằng Go, thay thế cron truyền thống bằng một giải pháp thay thế chịu lỗi, nhận biết cụm. Không giống như cron trên một máy chủ duy nhất, Dkron sử dụng giao thức đồng thuận Raft và lớp thành viên dựa trên gossip để các tác vụ tiếp tục chạy ngay cả khi các nút riêng lẻ gặp sự cố, loại bỏ điểm lỗi duy nhất gây khó khăn cho các crontab cổ điển.

Tự host Dkron trên VPS của riêng bạn giúp bạn kiểm soát lịch trình, lịch sử thực thi và tải trọng tác vụ, đồng thời cung cấp giao diện web UI tích hợp, REST API và các trình thực thi HTTP/shell để chạy script, webhook và các lệnh bên ngoài. Công cụ lưu trữ đi kèm loại bỏ nhu cầu về bất kỳ cơ sở dữ liệu bên ngoài nào, biến việc triển khai thành một container duy nhất với một ổ đĩa dữ liệu liên tục cho trạng thái Raft và lịch sử tác vụ.