Homebox là một hệ thống quản lý kho và sắp xếp được xây dựng đặc biệt cho người dùng gia đình muốn sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình một cách có hệ thống. Nó cho phép bạn lập danh mục các mặt hàng với ảnh, trường tùy chỉnh và thẻ vị trí, đồng thời theo dõi bảo hành, ngày mua và giá trị để làm tài liệu bảo hiểm. Việc dán nhãn bằng mã QR giúp dễ dàng xác định và định vị các mặt hàng trong các phòng hoặc không gian lưu trữ.

Tự lưu trữ Homebox trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu kho nhạy cảm — bao gồm chi tiết về tài sản có giá trị và lịch sử mua hàng — hoàn toàn riêng tư, không có phí đăng ký, không giới hạn dung lượng lưu trữ và không có rủi ro dịch vụ bên thứ ba ngừng cung cấp quyền truy cập dữ liệu của bạn.