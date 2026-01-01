Triển khai Homebox với cài đặt một nhấp.
Hệ thống kiểm kê đồ dùng gia đình tự host để theo dõi, sắp xếp và quản lý tài sản cá nhân của bạn với quyền riêng tư hoàn toàn.
Chọn gói VPS cho Homebox
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Homebox
Homebox là một hệ thống quản lý kho và sắp xếp được xây dựng đặc biệt cho người dùng gia đình muốn sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình một cách có hệ thống. Nó cho phép bạn lập danh mục các mặt hàng với ảnh, trường tùy chỉnh và thẻ vị trí, đồng thời theo dõi bảo hành, ngày mua và giá trị để làm tài liệu bảo hiểm. Việc dán nhãn bằng mã QR giúp dễ dàng xác định và định vị các mặt hàng trong các phòng hoặc không gian lưu trữ.
Tự lưu trữ Homebox trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu kho nhạy cảm — bao gồm chi tiết về tài sản có giá trị và lịch sử mua hàng — hoàn toàn riêng tư, không có phí đăng ký, không giới hạn dung lượng lưu trữ và không có rủi ro dịch vụ bên thứ ba ngừng cung cấp quyền truy cập dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính của Homebox
Ghi nhãn mã QR
Tạo và quét mã QR để nhận dạng vật phẩm nhanh chóng, giảm thời gian tìm kiếm trên các bộ sưu tập lớn và không gian lưu trữ.
Theo dõi bảo hành
Ghi lại ngày mua hàng, bảo hành và hóa đơn với cảnh báo hết hạn để bạn không bao giờ bỏ lỡ thời hạn yêu cầu bồi thường.
Tổ chức dựa trên địa điểm
Gán các vật phẩm vào các phòng hoặc khu vực lưu trữ cụ thể và tìm kiếm theo vị trí để tìm thấy bất cứ thứ gì ngay lập tức.
Theo dõi Giá trị và Bảo hiểm
Ghi lại giá trị vật phẩm và tạo báo cáo cho tài liệu bảo hiểm nhà và tính toán giá trị tài sản ròng.
Hộ gia đình nhiều người dùng
Chia sẻ kho đồ của bạn với các thành viên trong gia đình, phân quyền để cùng nhau quản lý tài sản trong nhà.
Tại sao lại chạy Homebox trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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