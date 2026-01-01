Jotty là một công cụ năng suất tối giản, tự lưu trữ, lưu trữ mọi thứ trong các tệp Markdown và JSON — không cần duy trì cơ sở dữ liệu. Nó kết hợp trình soạn thảo WYSIWYG TipTap cho ghi chú phong phú và danh sách kiểm tra với bảng Kanban và tính năng theo dõi thời gian cơ bản, bao gồm quản lý tác vụ hàng ngày mà không có sự phức tạp không cần thiết.

Chạy Jotty trên VPS của riêng bạn có nghĩa là ghi chú và danh sách tác vụ của bạn vẫn riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị và không mất phí đăng ký. Hỗ trợ đa người dùng với bảng quản trị cho phép các gia đình hoặc nhóm nhỏ chia sẻ một phiên bản với các bộ sưu tập ghi chú riêng biệt và tùy chọn chia sẻ cộng tác qua liên kết.