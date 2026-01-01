Triển khai Jotty với 1 nhấp cài đặt.
Ứng dụng ghi chú và quản lý tác vụ nhỏ gọn, dựa trên file, với bảng Kanban và hỗ trợ Markdown — không yêu cầu cơ sở dữ liệu.
Chọn gói VPS cho Jotty
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jotty
Jotty là một công cụ năng suất tối giản, tự lưu trữ, lưu trữ mọi thứ trong các tệp Markdown và JSON — không cần duy trì cơ sở dữ liệu. Nó kết hợp trình soạn thảo WYSIWYG TipTap cho ghi chú phong phú và danh sách kiểm tra với bảng Kanban và tính năng theo dõi thời gian cơ bản, bao gồm quản lý tác vụ hàng ngày mà không có sự phức tạp không cần thiết.
Chạy Jotty trên VPS của riêng bạn có nghĩa là ghi chú và danh sách tác vụ của bạn vẫn riêng tư, có thể truy cập từ mọi thiết bị và không mất phí đăng ký. Hỗ trợ đa người dùng với bảng quản trị cho phép các gia đình hoặc nhóm nhỏ chia sẻ một phiên bản với các bộ sưu tập ghi chú riêng biệt và tùy chọn chia sẻ cộng tác qua liên kết.
Các tính năng chính của Jotty
Kho dựa trên tệp
Ghi chú và tác vụ được lưu dưới dạng tệp Markdown và JSON — dễ dàng sao lưu, kiểm soát phiên bản hoặc di chuyển mà không cần công cụ xuất độc quyền.
Trình soạn thảo văn bản đa dạng thức
Trình chỉnh sửa WYSIWYG của TipTap hỗ trợ Markdown, khối mã được tô sáng cú pháp và danh sách kiểm tra kéo và thả để ghi chú hiệu quả.
Bảng Kanban
Trực quan hóa quy trình công việc với bảng dự án kiểu Kanban và tính năng theo dõi thời gian tích hợp, mà không cần triển khai một nền tảng quản lý dự án nặng nề.
Truy cập đa người dùng
Bảng điều khiển quản trị hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng với các bộ sưu tập ghi chú riêng biệt và các liên kết có thể chia sẻ để cộng tác có chọn lọc.
Tại sao lại chạy Jotty trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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