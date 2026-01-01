InvoiceShelf là một nền tảng lập hóa đơn và thanh toán tự lưu trữ dành cho người làm tự do, tư vấn viên và doanh nghiệp nhỏ cần một giải pháp lập hóa đơn chuyên nghiệp mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ quy trình làm việc thanh toán: khách hàng, mặt hàng, hóa đơn, ước tính, chi phí và thanh toán — với sự hỗ trợ cho nhiều loại tiền tệ, thuế suất và mẫu PDF có thể tùy chỉnh.

Lưu trữ InvoiceShelf trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tài chính và hồ sơ khách hàng của bạn riêng tư trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Với tích hợp cổng thanh toán Stripe tích hợp sẵn và cổng thông tin khách hàng nơi khách hàng có thể xem và thanh toán hóa đơn trực tuyến, bạn sẽ có được trải nghiệm thanh toán chuyên nghiệp mà không có phí trên mỗi hóa đơn hoặc bị khóa nhà cung cấp.