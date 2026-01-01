Triển khai InvoiceShelf với một nhấp cài đặt.
Nền tảng lập hóa đơn mã nguồn mở tự host dành cho người làm việc tự do và doanh nghiệp nhỏ, trước đây được biết đến với tên gọi Crater.
Chọn gói VPS cho InvoiceShelf
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với InvoiceShelf
InvoiceShelf là một nền tảng lập hóa đơn và thanh toán tự lưu trữ dành cho người làm tự do, tư vấn viên và doanh nghiệp nhỏ cần một giải pháp lập hóa đơn chuyên nghiệp mà không phải trả phí SaaS hàng tháng. Nó bao gồm toàn bộ quy trình làm việc thanh toán: khách hàng, mặt hàng, hóa đơn, ước tính, chi phí và thanh toán — với sự hỗ trợ cho nhiều loại tiền tệ, thuế suất và mẫu PDF có thể tùy chỉnh.
Lưu trữ InvoiceShelf trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tài chính và hồ sơ khách hàng của bạn riêng tư trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Với tích hợp cổng thanh toán Stripe tích hợp sẵn và cổng thông tin khách hàng nơi khách hàng có thể xem và thanh toán hóa đơn trực tuyến, bạn sẽ có được trải nghiệm thanh toán chuyên nghiệp mà không có phí trên mỗi hóa đơn hoặc bị khóa nhà cung cấp.
Các tính năng chính của InvoiceShelf
Hóa đơn và báo giá
Tạo hóa đơn và báo giá chuyên nghiệp với các mẫu tùy chỉnh và tính năng tạo PDF tự động cho mọi tài liệu.
Cổng thanh toán online
Khách hàng có thể xem, tải xuống và thanh toán hóa đơn trực tuyến thông qua cổng tự phục vụ với tích hợp cổng thanh toán Stripe.
Theo dõi chi phí
Ghi lại và phân loại chi phí kinh doanh cùng với hóa đơn để giữ một bức tranh tài chính hoàn chỉnh ở một nơi.
Hỗ trợ đa tiền tệ
Lập hóa đơn cho khách hàng bằng tiền tệ địa phương của họ với tỷ giá hối đoái có thể cấu hình và lựa chọn tiền tệ cho từng hóa đơn.
Quản lý thuế
Xác định nhiều mức thuế và áp dụng chúng cho từng mặt hàng hoặc từng hóa đơn để xử lý VAT, GST và các cấu trúc thuế khác.
Tại sao lại chạy InvoiceShelf trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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