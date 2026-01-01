Twenty là một CRM mã nguồn mở thế hệ tiếp theo cung cấp cho các nhóm phát triển toàn quyền kiểm soát quy trình làm việc quản lý quan hệ khách hàng của họ. Không giống như các CRM SaaS cứng nhắc, Twenty cho phép bạn tùy chỉnh mọi trường, đối tượng và mối quan hệ để phù hợp với các quy trình kinh doanh chính xác của bạn thông qua một mô hình dữ liệu linh hoạt.

Tự host Twenty trên một VPS giúp giữ riêng tư tất cả dữ liệu khách hàng và loại bỏ phí cấp phép theo chỗ ngồi. Kiến trúc ưu tiên API của nó có nghĩa là mọi tích hợp hoặc tự động hóa tùy chỉnh đều có thể thực hiện được, và giao diện hiện đại cạnh tranh với các giải pháp thay thế thương mại trong khi vẫn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn cơ sở hạ tầng CRM của mình.