Triển khai Twenty với 1 nhấp.
CRM mã nguồn mở hiện đại với mô hình dữ liệu có thể tùy chỉnh, thiết kế ưu tiên API và tự động hóa quy trình làm việc linh hoạt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Twenty
Twenty là một CRM mã nguồn mở thế hệ tiếp theo cung cấp cho các nhóm phát triển toàn quyền kiểm soát quy trình làm việc quản lý quan hệ khách hàng của họ. Không giống như các CRM SaaS cứng nhắc, Twenty cho phép bạn tùy chỉnh mọi trường, đối tượng và mối quan hệ để phù hợp với các quy trình kinh doanh chính xác của bạn thông qua một mô hình dữ liệu linh hoạt.
Tự host Twenty trên một VPS giúp giữ riêng tư tất cả dữ liệu khách hàng và loại bỏ phí cấp phép theo chỗ ngồi. Kiến trúc ưu tiên API của nó có nghĩa là mọi tích hợp hoặc tự động hóa tùy chỉnh đều có thể thực hiện được, và giao diện hiện đại cạnh tranh với các giải pháp thay thế thương mại trong khi vẫn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn cơ sở hạ tầng CRM của mình.
Các tính năng chính của Twenty
Mô hình dữ liệu tùy chỉnh
Thêm các đối tượng, trường và mối quan hệ tùy chỉnh để phù hợp với cấu trúc kinh doanh chính xác của bạn mà không cần viết mã backend.
Thiết kế cho API
Một API GraphQL và REST đầy đủ cho phép bạn tích hợp Twenty với bất kỳ công cụ bên ngoài nào, nền tảng tự động hóa hoặc ứng dụng tùy chỉnh.
Kanban & Chế độ xem danh sách
Chuyển đổi giữa chế độ xem quy trình Kanban và danh sách dạng bảng để quản lý giao dịch và liên hệ theo định dạng phù hợp với quy trình làm việc của bạn.
Tích hợp Email
Kết nối Gmail hoặc các nhà cung cấp email khác để tự động ghi lại các cuộc liên lạc trực tiếp với danh bạ và giao dịch.
Không phí theo người dùng
Tự lưu trữ loại bỏ chi phí cấp phép CRM định kỳ, giúp Twenty tiết kiệm chi phí cho các đội ngũ bán hàng đang phát triển.
Tại sao lại chạy Twenty trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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