Triển khai Weaviate với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở cho các ứng dụng AI với tìm kiếm ngữ nghĩa, tìm kiếm lai và tích hợp LLM.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Weaviate
Weaviate là một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được thiết kế cho các ứng dụng AI gốc. Nó lưu trữ các đối tượng dữ liệu cùng với các nhúng vector của chúng, cho phép tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa nhanh chóng, vượt ra ngoài việc đối sánh từ khóa để tìm nội dung có liên quan về mặt khái niệm. Nó hỗ trợ tìm kiếm kết hợp, kết hợp các phương pháp vector và từ khóa để đạt độ chính xác truy xuất tối ưu.
Tự lưu trữ Weaviate trên VPS cung cấp cho các ứng dụng AI một kho vector chuyên dụng không có phí cho mỗi truy vấn và toàn quyền kiểm soát nơi lưu trú dữ liệu. Nó tích hợp với các nhà cung cấp LLM lớn bao gồm OpenAI, Cohere và Hugging Face, đồng thời kết nối trực tiếp với LangChain và LlamaIndex để xây dựng các đường dẫn RAG và các tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa.
Các tính năng chính của Weaviate
Tìm kiếm vector ngữ nghĩa
Tìm nội dung tương tự về mặt khái niệm bằng cách sử dụng nhúng vector thay vì khớp từ khóa chính xác để có kết quả truy xuất thông minh hơn.
Tìm kiếm lai
Kết hợp độ tương đồng vector và tìm kiếm từ khóa BM25 với trọng số có thể cấu hình để tận dụng tối đa cả hai phương pháp truy xuất.
Tích hợp LLM
Các mô-đun tích hợp kết nối Weaviate với OpenAI, Cohere và Hugging Face để tạo nhúng tự động và các truy vấn tạo sinh.
GraphQL và REST API
Truy vấn và quản lý dữ liệu thông qua API GraphQL hoặc các điểm cuối REST với các thư viện client cho Python, JavaScript, Go và Java.
Hỗ trợ đa phương thức
Lưu trữ và tìm kiếm trên các đối tượng văn bản, hình ảnh, âm thanh và video bằng cách sử dụng mô-đun vector hóa phù hợp cho từng loại dữ liệu.
Tại sao lại chạy Weaviate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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