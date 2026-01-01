Weaviate là một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được thiết kế cho các ứng dụng AI gốc. Nó lưu trữ các đối tượng dữ liệu cùng với các nhúng vector của chúng, cho phép tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa nhanh chóng, vượt ra ngoài việc đối sánh từ khóa để tìm nội dung có liên quan về mặt khái niệm. Nó hỗ trợ tìm kiếm kết hợp, kết hợp các phương pháp vector và từ khóa để đạt độ chính xác truy xuất tối ưu.

Tự lưu trữ Weaviate trên VPS cung cấp cho các ứng dụng AI một kho vector chuyên dụng không có phí cho mỗi truy vấn và toàn quyền kiểm soát nơi lưu trú dữ liệu. Nó tích hợp với các nhà cung cấp LLM lớn bao gồm OpenAI, Cohere và Hugging Face, đồng thời kết nối trực tiếp với LangChain và LlamaIndex để xây dựng các đường dẫn RAG và các tính năng tìm kiếm ngữ nghĩa.