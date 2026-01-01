Triển khai OpenBudgeteer với một lần nhấp cài đặt.
Ứng dụng lập ngân sách mã nguồn mở để kiểm soát tài chính cá nhân của bạn với một phương pháp có cấu trúc, dựa trên danh mục.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenBudgeteer
OpenBudgeteer là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân tự lưu trữ được xây dựng dựa trên nguyên tắc ngân sách bucket — lấy cảm hứng từ các công cụ như YNAB và Buckets. Bạn phân bổ từng đô la thu nhập vào các bucket chi tiêu cụ thể trước khi tháng bắt đầu, mang lại cho bạn một kế hoạch rõ ràng, có chủ đích cho tiền của mình thay vì phản ứng với các khoản chi khi chúng phát sinh.
Được xây dựng bằng .NET và Blazor Server, OpenBudgeteer chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn để dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ chạm đến đám mây của bên thứ ba. Nó kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ bền vững và hỗ trợ xác thực tùy chọn để bảo mật quyền truy cập. Được giới thiệu trong danh sách Awesome Self-Hosted, đây là một lựa chọn đáng tin cậy cho những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư đang tìm kiếm một giải pháp thay thế miễn phí, có khả năng cho phần mềm lập ngân sách thương mại.
Các tính năng chính của OpenBudgeteer
Ngân sách theo hạng mục
Phân bổ mọi đô la thu nhập vào các danh mục chi tiêu được xác định trước vào đầu mỗi tháng, giúp tài chính của bạn được sắp xếp ngăn nắp và đi đúng hướng.
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
Dữ liệu tài chính của bạn được lưu trữ độc quyền trên VPS của riêng bạn — không có đám mây của bên thứ ba, không có phí đăng ký và không bị khóa nhà cung cấp.
Tùy chọn xác thực
Bảo vệ ngân sách của bạn với xác thực tên người dùng và mật khẩu tích hợp, giữ cho thông tin tài chính nhạy cảm chỉ có thể truy cập được bởi bạn.
Tính bền vững của PostgreSQL
Lưu trữ tất cả các giao dịch và dữ liệu ngân sách trong một cơ sở dữ liệu PostgreSQL chuyên dụng để đảm bảo tính bền vững đáng tin cậy, an toàn khi gặp sự cố và dễ dàng sao lưu.
Blazor Server UI
Giao diện web hiện đại, đáp ứng được hỗ trợ bởi Blazor Server mang đến trải nghiệm lập ngân sách nhanh chóng, tương tác trực tiếp trên trình duyệt.
Tại sao lại chạy OpenBudgeteer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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