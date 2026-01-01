OpenBudgeteer là một ứng dụng quản lý tài chính cá nhân tự lưu trữ được xây dựng dựa trên nguyên tắc ngân sách bucket — lấy cảm hứng từ các công cụ như YNAB và Buckets. Bạn phân bổ từng đô la thu nhập vào các bucket chi tiêu cụ thể trước khi tháng bắt đầu, mang lại cho bạn một kế hoạch rõ ràng, có chủ đích cho tiền của mình thay vì phản ứng với các khoản chi khi chúng phát sinh.

Được xây dựng bằng .NET và Blazor Server, OpenBudgeteer chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn để dữ liệu tài chính của bạn không bao giờ chạm đến đám mây của bên thứ ba. Nó kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ bền vững và hỗ trợ xác thực tùy chọn để bảo mật quyền truy cập. Được giới thiệu trong danh sách Awesome Self-Hosted, đây là một lựa chọn đáng tin cậy cho những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư đang tìm kiếm một giải pháp thay thế miễn phí, có khả năng cho phần mềm lập ngân sách thương mại.