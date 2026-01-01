Rocket.Chat là một nền tảng giao tiếp nhóm mã nguồn mở hoàn toàn được hơn 12 triệu người dùng tin cậy và được triển khai tại hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm NASA, Hải quân Hoa Kỳ và Deutsche Telekom. Nó cung cấp các kênh, tin nhắn trực tiếp, hội nghị truyền hình, chia sẻ tệp, chia sẻ màn hình và một hệ sinh thái tích hợp mở rộng — tất cả mà không cần dựa vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.

Tự host Rocket.Chat trên VPS của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một trung tâm giao tiếp riêng tư với phí mỗi người dùng bằng không và toàn quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Bản triển khai này sử dụng MongoDB với một replica set để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cao, đảm bảo tin nhắn, tệp và lịch sử trò chuyện của bạn vẫn bền vững và có thể truy cập được. Tài khoản admin ban đầu được tạo tự động bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập được cấu hình khi triển khai.