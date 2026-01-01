Triển khai Rocket.Chat với cài đặt một nhấp.
Nền tảng giao tiếp nhóm mã nguồn mở cung cấp tính năng nhắn tin theo thời gian thực, cuộc gọi video và toàn quyền sở hữu dữ liệu.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Rocket.Chat
Rocket.Chat là một nền tảng giao tiếp nhóm mã nguồn mở hoàn toàn được hơn 12 triệu người dùng tin cậy và được triển khai tại hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm NASA, Hải quân Hoa Kỳ và Deutsche Telekom. Nó cung cấp các kênh, tin nhắn trực tiếp, hội nghị truyền hình, chia sẻ tệp, chia sẻ màn hình và một hệ sinh thái tích hợp mở rộng — tất cả mà không cần dựa vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.
Tự host Rocket.Chat trên VPS của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một trung tâm giao tiếp riêng tư với phí mỗi người dùng bằng không và toàn quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Bản triển khai này sử dụng MongoDB với một replica set để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cao, đảm bảo tin nhắn, tệp và lịch sử trò chuyện của bạn vẫn bền vững và có thể truy cập được. Tài khoản admin ban đầu được tạo tự động bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập được cấu hình khi triển khai.
Các tính năng chính của Rocket.Chat
Nhắn tin thời gian thực
Các cuộc trò chuyện nhóm được tổ chức trong các kênh cố định với các chuỗi tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, ghim tin nhắn và tìm kiếm toàn văn bản xuyên suốt lịch sử.
Cuộc gọi video và thoại
Hội nghị truyền hình tích hợp sẵn với tính năng chia sẻ màn hình qua Jitsi, BigBlueButton hoặc WebRTC gốc — không yêu cầu công cụ họp bên ngoài.
Hộp thư đến Omnichannel
Quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng từ LiveChat, email, WhatsApp, Telegram và các kênh khác trong một hộp thư đến hợp nhất duy nhất.
Bảo mật doanh nghiệp
LDAP, SAML SSO, xác thực hai yếu tố, mã hóa đầu cuối và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết cho các môi trường có yêu cầu tuân thủ cao.
Tích hợp toàn diện
Kết nối với GitHub, Jira, GitLab và hàng trăm công cụ khác thông qua webhook, lệnh slash và một chợ ứng dụng tích hợp.
Tại sao lại chạy Rocket.Chat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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