Giảm giá lên đến 69% cho Rocket.Chat

Triển khai Rocket.Chat với cài đặt một nhấp.

Nền tảng giao tiếp nhóm mã nguồn mở cung cấp tính năng nhắn tin theo thời gian thực, cuộc gọi video và toàn quyền sở hữu dữ liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Rocket.Chat với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Rocket.Chat

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Rocket.Chat

Rocket.Chat là một nền tảng giao tiếp nhóm mã nguồn mở hoàn toàn được hơn 12 triệu người dùng tin cậy và được triển khai tại hàng nghìn tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm NASA, Hải quân Hoa Kỳ và Deutsche Telekom. Nó cung cấp các kênh, tin nhắn trực tiếp, hội nghị truyền hình, chia sẻ tệp, chia sẻ màn hình và một hệ sinh thái tích hợp mở rộng — tất cả mà không cần dựa vào cơ sở hạ tầng của bên thứ ba.

Tự host Rocket.Chat trên VPS của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một trung tâm giao tiếp riêng tư với phí mỗi người dùng bằng không và toàn quyền kiểm soát dữ liệu của bạn. Bản triển khai này sử dụng MongoDB với một replica set để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cao, đảm bảo tin nhắn, tệp và lịch sử trò chuyện của bạn vẫn bền vững và có thể truy cập được. Tài khoản admin ban đầu được tạo tự động bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập được cấu hình khi triển khai.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Rocket.Chat

Nhắn tin thời gian thực

Các cuộc trò chuyện nhóm được tổ chức trong các kênh cố định với các chuỗi tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, ghim tin nhắn và tìm kiếm toàn văn bản xuyên suốt lịch sử.

Cuộc gọi video và thoại

Hội nghị truyền hình tích hợp sẵn với tính năng chia sẻ màn hình qua Jitsi, BigBlueButton hoặc WebRTC gốc — không yêu cầu công cụ họp bên ngoài.

Hộp thư đến Omnichannel

Quản lý các cuộc trò chuyện với khách hàng từ LiveChat, email, WhatsApp, Telegram và các kênh khác trong một hộp thư đến hợp nhất duy nhất.

Bảo mật doanh nghiệp

LDAP, SAML SSO, xác thực hai yếu tố, mã hóa đầu cuối và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết cho các môi trường có yêu cầu tuân thủ cao.

Tích hợp toàn diện

Kết nối với GitHub, Jira, GitLab và hàng trăm công cụ khác thông qua webhook, lệnh slash và một chợ ứng dụng tích hợp.

Tại sao lại chạy Rocket.Chat trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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