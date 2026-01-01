Triển khai Flame với 1 nhấp.
Trang chủ và bảng điều khiển tự lưu trữ cho máy chủ cá nhân và các dịch vụ homelab của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Flame
Flame là một trang khởi động tự host biến máy chủ của bạn thành một trung tâm được tổ chức cho tất cả các ứng dụng và dấu trang của bạn. Mọi thứ được quản lý thông qua một GUI tích hợp sẵn — không cần chỉnh sửa tệp cấu hình, không cần khởi động lại. Thêm ứng dụng, sắp xếp dấu trang và tùy chỉnh giao diện hoàn toàn từ trình duyệt.
Không giống như các dịch vụ dashboard được host, Flame chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, giữ cho kho dịch vụ và dấu trang của bạn riêng tư. Tích hợp nhãn Docker của nó tự động phát hiện các container đang chạy, để dashboard của bạn luôn được cập nhật khi bạn triển khai các dịch vụ mới.
Các tính năng chính của Flame
Quản lý dựa trên GUI
Thêm, cập nhật và xóa ứng dụng và dấu trang trực tiếp từ giao diện web mà không cần chỉnh sửa bất kỳ tệp cấu hình nào.
Docker tự động phát hiện
Tự động phát hiện các container đang chạy bằng cách đọc các nhãn Docker, giữ cho bảng điều khiển của bạn đồng bộ với các dịch vụ đã triển khai.
Tìm kiếm tích hợp
Thanh tìm kiếm tích hợp sẵn hỗ trợ 11 nhà cung cấp tìm kiếm trên web và lọc các ứng dụng cục bộ cùng dấu trang theo thời gian thực.
Chủ đề tùy chỉnh
Chọn từ 15 chủ đề màu sắc tích hợp sẵn hoặc tự xây dựng chủ đề của riêng bạn với trình chỉnh sửa chủ đề tùy chỉnh và các ghi đè CSS.
Tiện ích thời tiết
Hiển thị điều kiện thời tiết trực tiếp trên bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng khóa API thời tiết miễn phí và tọa độ vị trí của bạn.
Tại sao lại chạy Flame trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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