Flame là một trang khởi động tự host biến máy chủ của bạn thành một trung tâm được tổ chức cho tất cả các ứng dụng và dấu trang của bạn. Mọi thứ được quản lý thông qua một GUI tích hợp sẵn — không cần chỉnh sửa tệp cấu hình, không cần khởi động lại. Thêm ứng dụng, sắp xếp dấu trang và tùy chỉnh giao diện hoàn toàn từ trình duyệt.

Không giống như các dịch vụ dashboard được host, Flame chạy hoàn toàn trên VPS của riêng bạn, giữ cho kho dịch vụ và dấu trang của bạn riêng tư. Tích hợp nhãn Docker của nó tự động phát hiện các container đang chạy, để dashboard của bạn luôn được cập nhật khi bạn triển khai các dịch vụ mới.