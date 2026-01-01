Giảm giá lên đến 69% cho Password Pusher

Triển khai Password Pusher với cài đặt một nhấp.

Dịch vụ mã nguồn mở để chia sẻ mật khẩu, tệp và liên kết thông qua các URL tự hủy, hết hạn theo số lượt xem hoặc thời gian.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Password Pusher với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Password Pusher

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Password Pusher

Password Pusher là một ứng dụng mã nguồn mở thay thế thói quen nguy hiểm là gửi thông tin đăng nhập qua email hoặc tin nhắn dưới dạng văn bản thuần túy. Thay vì gửi trực tiếp bí mật đó, bạn tạo một URL dùng một lần chỉ gửi dữ liệu một lần và sau đó tự xóa dựa trên số lượt xem, thời gian đã trôi qua hoặc cả hai. Mật khẩu, tệp, URL và mã QR đều được hỗ trợ, và mỗi lần đẩy có thể yêu cầu một cụm mật khẩu bổ sung trước khi được tiết lộ.

Tự host Password Pusher trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi bí mật trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có SaaS bên thứ ba nào đọc, ghi nhật ký hoặc lưu giữ thông tin đăng nhập được chia sẻ của bạn, và toàn bộ nhật ký kiểm tra vẫn nằm trên máy chủ của bạn cùng với dữ liệu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Password Pusher

Liên kết tự hủy

URL dùng một lần sẽ hết hạn sau một số lượt xem hoặc khoảng thời gian đã cấu hình, vì vậy các bí mật không thể đọc lại hoặc bị rò rỉ từ hộp thư đến.

Bảo vệ cụm mật khẩu

Thêm một cụm mật khẩu riêng biệt trên liên kết để một URL bị chặn riêng lẻ không đủ để tiết lộ bí mật.

Tập tin và Mã QR

Đẩy mật khẩu, tệp, URL và mã QR thông qua cùng một quy trình phân phối đã được kiểm toán với các chính sách hết hạn theo từng loại.

Nhật ký kiểm toán đầy đủ

Theo dõi việc tạo, truy xuất và danh tính người xem cho mỗi lần đẩy, với các tài khoản tùy chọn và xác thực hai yếu tố cho bảng điều khiển.

Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh

Tùy biến giao diện người dùng (UI) với tiêu đề, khẩu hiệu, chủ đề và chân trang của riêng bạn cho các nhóm nội bộ hoặc các triển khai hướng đến khách hàng.

JSON API

Tích hợp chia sẻ mật khẩu vào các script, CI pipeline hoặc công cụ nội bộ thông qua JSON API v2 được ghi lại.

Tại sao lại chạy Password Pusher trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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