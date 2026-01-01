Triển khai Password Pusher với cài đặt một nhấp.
Dịch vụ mã nguồn mở để chia sẻ mật khẩu, tệp và liên kết thông qua các URL tự hủy, hết hạn theo số lượt xem hoặc thời gian.
Chọn gói VPS cho Password Pusher
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Password Pusher
Password Pusher là một ứng dụng mã nguồn mở thay thế thói quen nguy hiểm là gửi thông tin đăng nhập qua email hoặc tin nhắn dưới dạng văn bản thuần túy. Thay vì gửi trực tiếp bí mật đó, bạn tạo một URL dùng một lần chỉ gửi dữ liệu một lần và sau đó tự xóa dựa trên số lượt xem, thời gian đã trôi qua hoặc cả hai. Mật khẩu, tệp, URL và mã QR đều được hỗ trợ, và mỗi lần đẩy có thể yêu cầu một cụm mật khẩu bổ sung trước khi được tiết lộ.
Tự host Password Pusher trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi bí mật trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có SaaS bên thứ ba nào đọc, ghi nhật ký hoặc lưu giữ thông tin đăng nhập được chia sẻ của bạn, và toàn bộ nhật ký kiểm tra vẫn nằm trên máy chủ của bạn cùng với dữ liệu.
Các tính năng chính của Password Pusher
Liên kết tự hủy
URL dùng một lần sẽ hết hạn sau một số lượt xem hoặc khoảng thời gian đã cấu hình, vì vậy các bí mật không thể đọc lại hoặc bị rò rỉ từ hộp thư đến.
Bảo vệ cụm mật khẩu
Thêm một cụm mật khẩu riêng biệt trên liên kết để một URL bị chặn riêng lẻ không đủ để tiết lộ bí mật.
Tập tin và Mã QR
Đẩy mật khẩu, tệp, URL và mã QR thông qua cùng một quy trình phân phối đã được kiểm toán với các chính sách hết hạn theo từng loại.
Nhật ký kiểm toán đầy đủ
Theo dõi việc tạo, truy xuất và danh tính người xem cho mỗi lần đẩy, với các tài khoản tùy chọn và xác thực hai yếu tố cho bảng điều khiển.
Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh
Tùy biến giao diện người dùng (UI) với tiêu đề, khẩu hiệu, chủ đề và chân trang của riêng bạn cho các nhóm nội bộ hoặc các triển khai hướng đến khách hàng.
JSON API
Tích hợp chia sẻ mật khẩu vào các script, CI pipeline hoặc công cụ nội bộ thông qua JSON API v2 được ghi lại.
Tại sao lại chạy Password Pusher trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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