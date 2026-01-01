Password Pusher là một ứng dụng mã nguồn mở thay thế thói quen nguy hiểm là gửi thông tin đăng nhập qua email hoặc tin nhắn dưới dạng văn bản thuần túy. Thay vì gửi trực tiếp bí mật đó, bạn tạo một URL dùng một lần chỉ gửi dữ liệu một lần và sau đó tự xóa dựa trên số lượt xem, thời gian đã trôi qua hoặc cả hai. Mật khẩu, tệp, URL và mã QR đều được hỗ trợ, và mỗi lần đẩy có thể yêu cầu một cụm mật khẩu bổ sung trước khi được tiết lộ.

Tự host Password Pusher trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi bí mật trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có SaaS bên thứ ba nào đọc, ghi nhật ký hoặc lưu giữ thông tin đăng nhập được chia sẻ của bạn, và toàn bộ nhật ký kiểm tra vẫn nằm trên máy chủ của bạn cùng với dữ liệu.