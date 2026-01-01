Photoview là một thư viện ảnh tự lưu trữ nhanh chóng, được xây dựng cho các nhiếp ảnh gia và gia đình muốn lưu giữ kỷ niệm của họ trên cơ sở hạ tầng mà họ kiểm soát. Nó đọc trực tiếp từ cấu trúc thư mục hiện có của bạn — không cần quy trình nhập, không cần sắp xếp lại tệp — và tự động tạo hình thu nhỏ cũng như bản xem trước trên máy chủ của riêng bạn.

Không giống như các dịch vụ ảnh đám mây, Photoview giữ nguyên bản gốc của bạn và bảo mật riêng tư. Các tệp RAW, siêu dữ liệu EXIF, tọa độ GPS và nhận diện khuôn mặt đều hoạt động mà không cần gửi bất kỳ ảnh nào đến dịch vụ của bên thứ ba. Mỗi người dùng có đường dẫn thư viện riêng, phù hợp cho các hộ gia đình hoặc nhóm nhỏ chia sẻ một máy chủ.