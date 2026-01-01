Triển khai Photoview với một nhấp cài đặt.
Thư viện ảnh tự host phản ánh cấu trúc hệ thống tệp của bạn và không bao giờ sửa đổi các tệp gốc của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Photoview
Photoview là một thư viện ảnh tự lưu trữ nhanh chóng, được xây dựng cho các nhiếp ảnh gia và gia đình muốn lưu giữ kỷ niệm của họ trên cơ sở hạ tầng mà họ kiểm soát. Nó đọc trực tiếp từ cấu trúc thư mục hiện có của bạn — không cần quy trình nhập, không cần sắp xếp lại tệp — và tự động tạo hình thu nhỏ cũng như bản xem trước trên máy chủ của riêng bạn.
Không giống như các dịch vụ ảnh đám mây, Photoview giữ nguyên bản gốc của bạn và bảo mật riêng tư. Các tệp RAW, siêu dữ liệu EXIF, tọa độ GPS và nhận diện khuôn mặt đều hoạt động mà không cần gửi bất kỳ ảnh nào đến dịch vụ của bên thứ ba. Mỗi người dùng có đường dẫn thư viện riêng, phù hợp cho các hộ gia đình hoặc nhóm nhỏ chia sẻ một máy chủ.
Các tính năng chính của Photoview
Album phản chiếu hệ thống tệp
Cấu trúc thư mục hiện có của bạn tự động trở thành cấu trúc album của bạn — không cần nhập, không cần sắp xếp lại, không bị khóa.
Hỗ trợ tệp RAW
Duyệt và xem trước nguyên bản các định dạng ảnh RAW qua Darktable, giúp các nhiếp ảnh gia xem toàn bộ thư viện của họ mà không cần chuyển đổi.
Nhận diện khuôn mặt
Tự động phát hiện và nhóm các bức ảnh của cùng một người, giúp dễ dàng tìm thấy tất cả ảnh của một cá nhân cụ thể trong số hàng nghìn hình ảnh.
EXIF và GPS metadata
Hiển thị cài đặt máy ảnh, dữ liệu ống kính và thông tin vị trí cho mỗi ảnh, với chế độ xem bản đồ tùy chọn được cung cấp bởi Mapbox.
Chia sẻ bảo mật
Tạo liên kết chia sẻ công khai cho từng ảnh hoặc toàn bộ album, với tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu để kiểm soát quyền truy cập bên ngoài.
Thư viện đa người dùng
Mỗi tài khoản người dùng được ánh xạ tới đường dẫn thư mục riêng của nó trên máy chủ, giữ cho các thành viên gia đình hoặc cộng tác viên trên các thư viện riêng biệt từ một phiên bản duy nhất.
Tại sao lại chạy Photoview trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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