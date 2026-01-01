Shiori là một trình quản lý dấu trang tự lưu trữ được viết bằng Go và được thiết kế như một giải pháp thay thế tập trung vào quyền riêng tư cho Pocket và Instapaper. Nó lưu các trang web dưới dạng kho lưu trữ ngoại tuyến — để dấu trang của bạn vẫn có thể đọc được ngay cả khi các nguồn ngoại tuyến, bị chặn bởi tường phí hoặc biến mất hoàn toàn. Với hơn 9.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và độc giả quan tâm đến quyền riêng tư khi xây dựng cơ sở kiến thức cá nhân.

Việc tự lưu trữ Shiori trên VPS của bạn giúp danh sách đọc và nội dung đã lưu trữ hoàn toàn riêng tư, không có sự theo dõi hoặc thu thập dữ liệu từ bên thứ ba. Không giống như các dịch vụ đám mây miễn phí có giới hạn lưu trữ và thời gian giữ lại, VPS hosting mang lại cho bạn dung lượng không giới hạn và toàn quyền kiểm soát kho lưu trữ của mình.