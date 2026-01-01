Triển khai Shiori chỉ với một nhấp chuột.
Trình quản lý dấu trang tự lưu trữ tự động lưu trữ các trang web ngoại tuyến để nội dung đã lưu vẫn có thể truy cập được ngay cả khi bản gốc biến mất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Shiori
Shiori là một trình quản lý dấu trang tự lưu trữ được viết bằng Go và được thiết kế như một giải pháp thay thế tập trung vào quyền riêng tư cho Pocket và Instapaper. Nó lưu các trang web dưới dạng kho lưu trữ ngoại tuyến — để dấu trang của bạn vẫn có thể đọc được ngay cả khi các nguồn ngoại tuyến, bị chặn bởi tường phí hoặc biến mất hoàn toàn. Với hơn 9.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, nhà phát triển và độc giả quan tâm đến quyền riêng tư khi xây dựng cơ sở kiến thức cá nhân.
Việc tự lưu trữ Shiori trên VPS của bạn giúp danh sách đọc và nội dung đã lưu trữ hoàn toàn riêng tư, không có sự theo dõi hoặc thu thập dữ liệu từ bên thứ ba. Không giống như các dịch vụ đám mây miễn phí có giới hạn lưu trữ và thời gian giữ lại, VPS hosting mang lại cho bạn dung lượng không giới hạn và toàn quyền kiểm soát kho lưu trữ của mình.
Các tính năng chính của Shiori
Lưu trữ trang ngoại tuyến
Lưu một bản sao cục bộ của mọi trang đã đánh dấu để nội dung vẫn có thể đọc được ngay cả khi URL gốc ngoại tuyến hoặc bị chặn bởi tường phí.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên tất cả các dấu trang và nội dung trang đã lưu trữ, giúp tìm kiếm thông tin cụ thể nhanh chóng trên hàng nghìn trang đã lưu.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Lưu dấu trang chỉ với một cú nhấp chuột từ Chrome và Firefox mà không cần rời khỏi trang hiện tại, với kho lưu trữ được tạo tự động trong nền.
Nhập Bỏ túi
Di chuyển các thư viện Pocket hiện có theo định dạng Netscape Bookmark, bảo toàn các thẻ và giúp quá trình chuyển đổi sang lưu trữ tự host diễn ra liền mạch.
REST API và CLI
REST API đầy đủ và giao diện dòng lệnh cho phép tích hợp với các tập lệnh tự động hóa và các công cụ tùy chỉnh ngoài giao diện web.
Tại sao lại chạy Shiori trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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