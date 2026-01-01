Triển khai Snipe-IT chỉ với một cú nhấp chuột.
Hệ thống quản lý tài sản CNTT mã nguồn mở miễn phí để theo dõi phần cứng, giấy phép phần mềm và khấu hao trong toàn bộ tổ chức của bạn.
Chọn gói VPS cho Snipe-IT
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Snipe-IT
Snipe-IT là một hệ thống quản lý tài sản CNTT mã nguồn mở, mạnh mẽ được xây dựng trên Laravel, giúp các tổ chức theo dõi tài sản phần cứng, giấy phép phần mềm, phụ kiện và vật tư tiêu hao trong suốt vòng đời của chúng. Với hơn 13.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp bao gồm quy trình làm việc check-in/check-out, theo dõi khấu hao, quản lý bảo hành và báo cáo toàn diện — tất cả đều không mất phí cấp phép đắt đỏ.
Tự host Snipe-IT trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu tài sản và giấy phép nhạy cảm mà không phải chịu chi phí định kỳ theo người dùng hoặc theo tài sản. Việc triển khai được hỗ trợ bởi MariaDB có thể mở rộng từ các nhóm nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, xử lý hàng nghìn tài sản trong khi vẫn duy trì các truy vấn nhanh cho việc quét mã vạch, báo cáo và tích hợp REST API.
Các tính năng chính của Snipe-IT
Kiểm tra tài sản vào/ra
Theo dõi chính xác ai đang giữ tài sản nào vào bất cứ lúc nào với quy trình làm việc nhận và trả tài sản được tối ưu hóa và thông báo email tự động.
Quản lý Giấy phép
Quản lý khóa cấp phép phần mềm, số lượng chỗ ngồi và ngày gia hạn để duy trì tuân thủ và ngăn chặn tình trạng cấp phép thừa hoặc thiếu.
Theo dõi khấu hao
Tính khấu hao tài sản bằng phương pháp đường thẳng hoặc số dư giảm dần để báo cáo tài chính và kế toán chính xác.
Mã vạch và Mã QR
Tạo và quét mã vạch hoặc mã QR cho mọi tài sản, giúp kiểm kê thực tế nhanh chóng và quản lý kho hàng thân thiện với thiết bị di động.
REST API và Báo cáo
Xuất dữ liệu ra CSV hoặc Excel và tích hợp với các hệ thống bên ngoài thông qua API REST đầy đủ cho các quy trình tự động hóa và phân tích nghiệp vụ.
Tại sao lại chạy Snipe-IT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.