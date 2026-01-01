Snipe-IT là một hệ thống quản lý tài sản CNTT mã nguồn mở, mạnh mẽ được xây dựng trên Laravel, giúp các tổ chức theo dõi tài sản phần cứng, giấy phép phần mềm, phụ kiện và vật tư tiêu hao trong suốt vòng đời của chúng. Với hơn 13.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp bao gồm quy trình làm việc check-in/check-out, theo dõi khấu hao, quản lý bảo hành và báo cáo toàn diện — tất cả đều không mất phí cấp phép đắt đỏ.

Tự host Snipe-IT trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn dữ liệu tài sản và giấy phép nhạy cảm mà không phải chịu chi phí định kỳ theo người dùng hoặc theo tài sản. Việc triển khai được hỗ trợ bởi MariaDB có thể mở rộng từ các nhóm nhỏ đến các doanh nghiệp lớn, xử lý hàng nghìn tài sản trong khi vẫn duy trì các truy vấn nhanh cho việc quét mã vạch, báo cáo và tích hợp REST API.