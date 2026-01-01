Triển khai Mitra với một cú nhấp.
Mạng xã hội liên kết nhẹ, dựa trên Rust, với khả năng tương thích API Mastodon đầy đủ và dung lượng bộ nhớ nhỏ gọn.
Chọn gói VPS cho Mitra
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mitra
Mitra là một nền tảng micro-blogging liên hợp mã nguồn mở được viết bằng Rust, kết nối với Fediverse rộng lớn hơn thông qua giao thức ActivityPub. Với dung lượng bộ nhớ dưới 50 MB, nó chạy mượt mà trên các gói VPS nhỏ nhất trong khi vẫn tương thích với Mastodon, Pleroma, Misskey và các mạng liên hợp khác. Vì Mitra triển khai Mastodon API, mọi Mastodon client phổ biến đều hoạt động ngay lập tức.
Tự host Mitra trên VPS của riêng bạn giúp giữ social graph, bài đăng và dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát — không có thuật toán feed, không quảng cáo và không có nền tảng bên thứ ba nào quyết định các quy tắc. Bạn thiết lập chính sách đăng ký, phương pháp kiểm duyệt và phạm vi liên hợp cho cộng đồng của mình.
Các tính năng chính của Mitra
Dung lượng bộ nhớ nhỏ gọn
Chạy với dung lượng RAM dưới 50 MB, khiến nó trở thành máy chủ xã hội liên kết nhẹ nhất hiện có và lý tưởng cho các triển khai VPS nhỏ.
Tương thích với Mastodon API
Hoạt động với hầu hết mọi ứng dụng khách Mastodon hiện có trên web, máy tính để bàn, Android và iOS mà không cần sửa đổi.
Liên kết ActivityPub
Kết nối với hàng nghìn phiên bản fediverse để người dùng có thể theo dõi các tài khoản trên Mastodon, Pleroma, Misskey và các nền tảng khác.
Đăng ký tích hợp
Đăng ký nội dung trả phí được thanh toán bằng Monero cho phép người sáng tạo kiếm tiền từ tác phẩm của họ mà không cần đến các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba.
Di chuyển tài khoản
Người dùng có thể di chuyển danh tính và người theo dõi của họ sang một máy chủ khác, đảm bảo không bị khóa chặt vào một phiên bản duy nhất.
Hỗ trợ Tor và I2P
Liên kết qua Tor và I2P tích hợp sẵn cho các cộng đồng chú trọng quyền riêng tư và các phiên bản được định tuyến qua mạng onion.
Tại sao lại chạy Mitra trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.