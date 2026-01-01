Mitra là một nền tảng micro-blogging liên hợp mã nguồn mở được viết bằng Rust, kết nối với Fediverse rộng lớn hơn thông qua giao thức ActivityPub. Với dung lượng bộ nhớ dưới 50 MB, nó chạy mượt mà trên các gói VPS nhỏ nhất trong khi vẫn tương thích với Mastodon, Pleroma, Misskey và các mạng liên hợp khác. Vì Mitra triển khai Mastodon API, mọi Mastodon client phổ biến đều hoạt động ngay lập tức.

Tự host Mitra trên VPS của riêng bạn giúp giữ social graph, bài đăng và dữ liệu người đăng ký của bạn hoàn toàn trong tầm kiểm soát — không có thuật toán feed, không quảng cáo và không có nền tảng bên thứ ba nào quyết định các quy tắc. Bạn thiết lập chính sách đăng ký, phương pháp kiểm duyệt và phạm vi liên hợp cho cộng đồng của mình.