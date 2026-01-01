Tududi là một ứng dụng năng suất tự lưu trữ để quản lý các tác vụ, dự án, khu vực và ghi chú trong một cấu trúc phân cấp rõ ràng. Nó vượt xa các danh sách việc cần làm cơ bản với một công cụ tác vụ định kỳ đầy đủ, đồng bộ hóa CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), tích hợp Telegram để tạo tác vụ và tóm tắt hàng ngày, cùng OIDC/SSO tùy chọn cho các triển khai nhóm. Giao diện hỗ trợ 24 ngôn ngữ và chế độ sáng/tối.

Tự lưu trữ Tududi giữ dữ liệu tác vụ của bạn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn — không có phí đăng ký, không khai thác dữ liệu và không có bên thứ ba nào truy cập vào các dự án và ghi chú của bạn. Vì nó chạy trên SQLite, không có dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt nào để quản lý: một container, hai volume và công cụ năng suất của bạn đang chạy sau HTTPS.