Triển khai Tududi với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp.
Trình quản lý tác vụ và dự án tự host với đồng bộ CalDAV, các tác vụ định kỳ và xác thực OIDC.
Chọn gói VPS cho Tududi
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tududi
Tududi là một ứng dụng năng suất tự lưu trữ để quản lý các tác vụ, dự án, khu vực và ghi chú trong một cấu trúc phân cấp rõ ràng. Nó vượt xa các danh sách việc cần làm cơ bản với một công cụ tác vụ định kỳ đầy đủ, đồng bộ hóa CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), tích hợp Telegram để tạo tác vụ và tóm tắt hàng ngày, cùng OIDC/SSO tùy chọn cho các triển khai nhóm. Giao diện hỗ trợ 24 ngôn ngữ và chế độ sáng/tối.
Tự lưu trữ Tududi giữ dữ liệu tác vụ của bạn hoàn toàn trên máy chủ của riêng bạn — không có phí đăng ký, không khai thác dữ liệu và không có bên thứ ba nào truy cập vào các dự án và ghi chú của bạn. Vì nó chạy trên SQLite, không có dịch vụ cơ sở dữ liệu riêng biệt nào để quản lý: một container, hai volume và công cụ năng suất của bạn đang chạy sau HTTPS.
Các tính năng chính của Tududi
Hệ thống phân cấp dự án và khu vực
Sắp xếp các nhiệm vụ trong dự án, nhóm các dự án thành các khu vực và theo dõi tiến độ của các nhiệm vụ con — tất cả trong một giao diện gọn gàng duy nhất.
Đồng bộ hóa CalDAV
Đồng bộ hóa tác vụ hai chiều với bất kỳ ứng dụng khách tương thích CalDAV nào: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird và nhiều ứng dụng khác.
Bộ máy tác vụ định kỳ
Lên lịch các tác vụ lặp lại theo các mẫu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh với việc tự động tạo các phiên bản trong tương lai.
Tích hợp Telegram
Tạo tác vụ và nhận các bản tóm tắt hàng ngày qua một bot Telegram mà không cần mở giao diện web.
Hỗ trợ OIDC và SSO
Xác thực qua Google, Okta, Keycloak, Azure AD hoặc bất kỳ nhà cung cấp OpenID Connect nào cho các triển khai nhóm.
Tại sao lại chạy Tududi trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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