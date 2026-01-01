WinterCMS là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng trên nền tảng Laravel PHP framework. Ban đầu được phát triển từ OctoberCMS, nó kết hợp kiến trúc thân thiện với nhà phát triển với giao diện quản trị trực quan (backend) giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật dễ dàng quản lý nội dung. CMS này đi kèm với một trình chỉnh sửa dựa trên khối (block-based editor), một hệ sinh thái plugin linh hoạt và giao diện người dùng (front-end) có thể tùy chỉnh theo chủ đề, cho phép các nhóm xây dựng và duy trì các trang web phức tạp mà không làm giảm chất lượng mã.

Tự host WinterCMS trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình, loại bỏ phí theo trang web hoặc theo người dùng, và cho phép bạn tùy chỉnh mọi lớp của hệ thống (stack). Mẫu này kết hợp WinterCMS với một cơ sở dữ liệu MySQL 8 chuyên dụng để có khả năng lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy, sẵn sàng cho sản xuất ngay từ ngày đầu tiên.