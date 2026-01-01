Triển khai WinterCMS với một cú nhấp chuột.
CMS mã nguồn mở, miễn phí dựa trên Laravel với bảng quản trị gọn gàng, hệ thống plugin và công cụ tạo giao diện mạnh mẽ.
Chọn gói VPS cho WinterCMS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WinterCMS
WinterCMS là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở, miễn phí, được xây dựng trên nền tảng Laravel PHP framework. Ban đầu được phát triển từ OctoberCMS, nó kết hợp kiến trúc thân thiện với nhà phát triển với giao diện quản trị trực quan (backend) giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật dễ dàng quản lý nội dung. CMS này đi kèm với một trình chỉnh sửa dựa trên khối (block-based editor), một hệ sinh thái plugin linh hoạt và giao diện người dùng (front-end) có thể tùy chỉnh theo chủ đề, cho phép các nhóm xây dựng và duy trì các trang web phức tạp mà không làm giảm chất lượng mã.
Tự host WinterCMS trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình, loại bỏ phí theo trang web hoặc theo người dùng, và cho phép bạn tùy chỉnh mọi lớp của hệ thống (stack). Mẫu này kết hợp WinterCMS với một cơ sở dữ liệu MySQL 8 chuyên dụng để có khả năng lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy, sẵn sàng cho sản xuất ngay từ ngày đầu tiên.
Các tính năng chính của WinterCMS
Nền tảng Laravel
Được xây dựng trên Laravel PHP, WinterCMS kế thừa một lớp định tuyến, ORM và bảo mật đã trưởng thành mà các nhà phát triển đã biết và tin tưởng.
Hệ sinh thái Plugin
Mở rộng chức năng thông qua một marketplace plugin phong phú và một API đơn giản giúp việc xây dựng các plugin tùy chỉnh trở nên nhanh chóng và dễ bảo trì.
Bộ máy chủ đề
Thiết kế giao diện người dùng tùy chỉnh hoàn toàn bằng cách sử dụng các mẫu Twig với các thành phần, phần tử và bố cục CMS — không yêu cầu khóa giao diện.
Bảng quản trị gọn gàng
Một backend tinh tế, dựa trên vai trò cho phép các biên tập viên nội dung quản lý trang, phương tiện và cài đặt mà không cần sự hỗ trợ của nhà phát triển.
Quản lý Truyền thông
Quản lý tệp và hình ảnh tích hợp sẵn với các công cụ tải lên, sắp xếp và chỉnh sửa trực tiếp giúp giữ tất cả tài sản ở một nơi.
Tại sao lại chạy WinterCMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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