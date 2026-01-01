Passbolt là một trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở được xây dựng cho các nhóm cần lưu trữ, chia sẻ và kiểm tra thông tin đăng nhập một cách an toàn. Mọi mật khẩu đều được mã hóa đầu cuối bằng OpenPGP trước khi rời khỏi trình duyệt — máy chủ không bao giờ nhìn thấy các bí mật dạng văn bản thuần túy của bạn. Không giống như các kho lưu trữ đa năng, Passbolt được thiết kế từ đầu để cộng tác: bạn có thể chia sẻ mật khẩu cá nhân hoặc toàn bộ thư mục với đồng nghiệp mà không bao giờ tiết lộ khóa cơ bản.

Tự host Passbolt trên VPS của riêng bạn có nghĩa là cơ sở dữ liệu thông tin đăng nhập của bạn không bao giờ chạm vào máy chủ của bên thứ ba. Bạn kiểm soát các khóa mã hóa, nhật ký truy cập và chính sách lưu giữ dữ liệu — một yêu cầu quan trọng đối với các nhóm tuân thủ các nghĩa vụ như SOC 2, ISO 27001 hoặc GDPR.