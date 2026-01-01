Giảm giá lên đến 69% cho Passbolt

Triển khai Passbolt với một nhấp.

Trình quản lý mật khẩu nhóm mã nguồn mở được xây dựng để cộng tác, với mã hóa đầu cuối và quyền riêng tư tự lưu trữ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Passbolt với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Passbolt

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Passbolt

Passbolt là một trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở được xây dựng cho các nhóm cần lưu trữ, chia sẻ và kiểm tra thông tin đăng nhập một cách an toàn. Mọi mật khẩu đều được mã hóa đầu cuối bằng OpenPGP trước khi rời khỏi trình duyệt — máy chủ không bao giờ nhìn thấy các bí mật dạng văn bản thuần túy của bạn. Không giống như các kho lưu trữ đa năng, Passbolt được thiết kế từ đầu để cộng tác: bạn có thể chia sẻ mật khẩu cá nhân hoặc toàn bộ thư mục với đồng nghiệp mà không bao giờ tiết lộ khóa cơ bản.

Tự host Passbolt trên VPS của riêng bạn có nghĩa là cơ sở dữ liệu thông tin đăng nhập của bạn không bao giờ chạm vào máy chủ của bên thứ ba. Bạn kiểm soát các khóa mã hóa, nhật ký truy cập và chính sách lưu giữ dữ liệu — một yêu cầu quan trọng đối với các nhóm tuân thủ các nghĩa vụ như SOC 2, ISO 27001 hoặc GDPR.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Passbolt

Mã hóa đầu cuối

Tất cả mật khẩu được mã hóa bằng OpenPGP trong trình duyệt trước khi được gửi đến máy chủ, do đó máy chủ không bao giờ có quyền truy cập vào các bí mật dạng văn bản thuần túy.

Chia sẻ chi tiết

Chia sẻ mật khẩu cá nhân hoặc thư mục với người dùng hoặc nhóm cụ thể, với quyền kiểm soát truy cập đọc hoặc ghi được cấp phép riêng.

Nhật ký kiểm toán đầy đủ

Mọi lượt truy cập, chia sẻ, sao chép và cập nhật đều được ghi lại cùng với dấu thời gian và danh tính người dùng, cung cấp cho các nhóm bảo mật lịch sử hoạt động thông tin xác thực đầy đủ.

Tiện ích mở rộng trình duyệt

Các tiện ích mở rộng chính thức dành cho Chrome và Firefox tự động điền thông tin đăng nhập trên các trang web phù hợp trực tiếp từ kho lưu trữ, mà không làm lộ mật khẩu trong khay nhớ tạm.

REST API và CLI

Một API REST đầy đủ và công cụ CLI chính thức cho phép các nhóm DevOps tích hợp Passbolt vào các tập lệnh cấp phát, pipeline CI/CD và quy trình làm việc xoay vòng bí mật.

Tại sao lại chạy Passbolt trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

Bắt đầu

Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden là một trình quản lý mật khẩu gọn nhẹ, tự lưu trữ, tương thích với Bitwarden

Chọn
2FAuth

2FAuth

Trình quản lý mã xác thực hai yếu tố tự lưu trữ cho web và thiết bị di động

Chọn
Authentik

Authentik

Nhà cung cấp dịch vụ nhận dạng mã nguồn mở tập trung vào tính linh hoạt và đa năng

Chọn
Xem tất cả các ứng dụng

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.