Triển khai Passbolt với một nhấp.
Trình quản lý mật khẩu nhóm mã nguồn mở được xây dựng để cộng tác, với mã hóa đầu cuối và quyền riêng tư tự lưu trữ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Passbolt
Passbolt là một trình quản lý mật khẩu mã nguồn mở được xây dựng cho các nhóm cần lưu trữ, chia sẻ và kiểm tra thông tin đăng nhập một cách an toàn. Mọi mật khẩu đều được mã hóa đầu cuối bằng OpenPGP trước khi rời khỏi trình duyệt — máy chủ không bao giờ nhìn thấy các bí mật dạng văn bản thuần túy của bạn. Không giống như các kho lưu trữ đa năng, Passbolt được thiết kế từ đầu để cộng tác: bạn có thể chia sẻ mật khẩu cá nhân hoặc toàn bộ thư mục với đồng nghiệp mà không bao giờ tiết lộ khóa cơ bản.
Tự host Passbolt trên VPS của riêng bạn có nghĩa là cơ sở dữ liệu thông tin đăng nhập của bạn không bao giờ chạm vào máy chủ của bên thứ ba. Bạn kiểm soát các khóa mã hóa, nhật ký truy cập và chính sách lưu giữ dữ liệu — một yêu cầu quan trọng đối với các nhóm tuân thủ các nghĩa vụ như SOC 2, ISO 27001 hoặc GDPR.
Các tính năng chính của Passbolt
Mã hóa đầu cuối
Tất cả mật khẩu được mã hóa bằng OpenPGP trong trình duyệt trước khi được gửi đến máy chủ, do đó máy chủ không bao giờ có quyền truy cập vào các bí mật dạng văn bản thuần túy.
Chia sẻ chi tiết
Chia sẻ mật khẩu cá nhân hoặc thư mục với người dùng hoặc nhóm cụ thể, với quyền kiểm soát truy cập đọc hoặc ghi được cấp phép riêng.
Nhật ký kiểm toán đầy đủ
Mọi lượt truy cập, chia sẻ, sao chép và cập nhật đều được ghi lại cùng với dấu thời gian và danh tính người dùng, cung cấp cho các nhóm bảo mật lịch sử hoạt động thông tin xác thực đầy đủ.
Tiện ích mở rộng trình duyệt
Các tiện ích mở rộng chính thức dành cho Chrome và Firefox tự động điền thông tin đăng nhập trên các trang web phù hợp trực tiếp từ kho lưu trữ, mà không làm lộ mật khẩu trong khay nhớ tạm.
REST API và CLI
Một API REST đầy đủ và công cụ CLI chính thức cho phép các nhóm DevOps tích hợp Passbolt vào các tập lệnh cấp phát, pipeline CI/CD và quy trình làm việc xoay vòng bí mật.
Tại sao lại chạy Passbolt trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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