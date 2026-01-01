Triển khai Appsmith chỉ với một nhấp.
Nền tảng low-code mã nguồn mở để xây dựng các công cụ nội bộ, bảng quản trị và bảng điều khiển với tốc độ kéo và thả.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Appsmith
Appsmith là một nền tảng low-code mã nguồn mở hàng đầu, cho phép các nhà phát triển xây dựng các công cụ nội bộ tùy chỉnh, bảng quản trị và bảng điều khiển trong vài giờ thay vì vài tuần. Thư viện widget kéo và thả, trình kết nối gốc cho hơn 25 cơ sở dữ liệu và hỗ trợ JavaScript đầy đủ cho logic nghiệp vụ có nghĩa là bạn có thể triển khai các ứng dụng hoạt động mà không cần xây dựng giao diện người dùng từ đầu hoặc chờ đợi các chu kỳ kỹ thuật.
Tự host Appsmith trên VPS của bạn giúp giữ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, khóa API và dữ liệu kinh doanh nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có phí cho mỗi người dùng, không có dữ liệu rời khỏi mạng của bạn và toàn quyền kiểm soát các chính sách truy cập, chiến lược sao lưu và khả năng mở rộng khi danh mục công cụ nội bộ của bạn phát triển.
Các tính năng chính của Appsmith
Trình tạo Kéo và thả Trực quan
Xây dựng giao diện từ hơn 45 widget dựng sẵn bao gồm bảng, biểu đồ, biểu mẫu và bản đồ, để các nhà phát triển có thể tạo ra các công cụ nội bộ hoàn chỉnh mà không cần viết mã frontend.
25+ Trình kết nối cơ sở dữ liệu
Kết nối trực tiếp với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch và nhiều hơn nữa, cùng với bất kỳ API REST hoặc GraphQL nào, mang đến cho bạn quyền truy cập trực tiếp vào toàn bộ kho dữ liệu của bạn từ một nền tảng duy nhất.
JavaScript Logic nghiệp vụ
Viết JavaScript tùy chỉnh cùng với các thành phần trực quan để xử lý các chuyển đổi dữ liệu phức tạp, logic điều kiện và quy trình làm việc nhiều bước mà các công cụ no-code không thể thể hiện.
Kiểm soát phiên bản dựa trên Git
Theo dõi các thay đổi đối với mã ứng dụng trong Git, cho phép đánh giá mã, hoàn tác và các quy trình làm việc phát triển cộng tác, mang lại kỷ luật kỹ thuật phần mềm cho các công cụ nội bộ.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Gán quyền truy cập chi tiết ở cấp độ ứng dụng, trang và widget để những người phù hợp có thể xem hoặc chỉnh sửa từng công cụ mà không làm lộ các hoạt động nhạy cảm cho toàn bộ tổ chức.
Tại sao lại chạy Appsmith trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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