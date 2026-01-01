Appsmith là một nền tảng low-code mã nguồn mở hàng đầu, cho phép các nhà phát triển xây dựng các công cụ nội bộ tùy chỉnh, bảng quản trị và bảng điều khiển trong vài giờ thay vì vài tuần. Thư viện widget kéo và thả, trình kết nối gốc cho hơn 25 cơ sở dữ liệu và hỗ trợ JavaScript đầy đủ cho logic nghiệp vụ có nghĩa là bạn có thể triển khai các ứng dụng hoạt động mà không cần xây dựng giao diện người dùng từ đầu hoặc chờ đợi các chu kỳ kỹ thuật.

Tự host Appsmith trên VPS của bạn giúp giữ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, khóa API và dữ liệu kinh doanh nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có phí cho mỗi người dùng, không có dữ liệu rời khỏi mạng của bạn và toàn quyền kiểm soát các chính sách truy cập, chiến lược sao lưu và khả năng mở rộng khi danh mục công cụ nội bộ của bạn phát triển.