Giảm giá lên đến 69% cho Appsmith

Triển khai Appsmith chỉ với một nhấp.

Nền tảng low-code mã nguồn mở để xây dựng các công cụ nội bộ, bảng quản trị và bảng điều khiển với tốc độ kéo và thả.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
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Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Appsmith chỉ với một nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Appsmith

Appsmith là một nền tảng low-code mã nguồn mở hàng đầu, cho phép các nhà phát triển xây dựng các công cụ nội bộ tùy chỉnh, bảng quản trị và bảng điều khiển trong vài giờ thay vì vài tuần. Thư viện widget kéo và thả, trình kết nối gốc cho hơn 25 cơ sở dữ liệu và hỗ trợ JavaScript đầy đủ cho logic nghiệp vụ có nghĩa là bạn có thể triển khai các ứng dụng hoạt động mà không cần xây dựng giao diện người dùng từ đầu hoặc chờ đợi các chu kỳ kỹ thuật.

Tự host Appsmith trên VPS của bạn giúp giữ thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu, khóa API và dữ liệu kinh doanh nhạy cảm hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có phí cho mỗi người dùng, không có dữ liệu rời khỏi mạng của bạn và toàn quyền kiểm soát các chính sách truy cập, chiến lược sao lưu và khả năng mở rộng khi danh mục công cụ nội bộ của bạn phát triển.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Appsmith

Trình tạo Kéo và thả Trực quan

Xây dựng giao diện từ hơn 45 widget dựng sẵn bao gồm bảng, biểu đồ, biểu mẫu và bản đồ, để các nhà phát triển có thể tạo ra các công cụ nội bộ hoàn chỉnh mà không cần viết mã frontend.

25+ Trình kết nối cơ sở dữ liệu

Kết nối trực tiếp với PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch và nhiều hơn nữa, cùng với bất kỳ API REST hoặc GraphQL nào, mang đến cho bạn quyền truy cập trực tiếp vào toàn bộ kho dữ liệu của bạn từ một nền tảng duy nhất.

JavaScript Logic nghiệp vụ

Viết JavaScript tùy chỉnh cùng với các thành phần trực quan để xử lý các chuyển đổi dữ liệu phức tạp, logic điều kiện và quy trình làm việc nhiều bước mà các công cụ no-code không thể thể hiện.

Kiểm soát phiên bản dựa trên Git

Theo dõi các thay đổi đối với mã ứng dụng trong Git, cho phép đánh giá mã, hoàn tác và các quy trình làm việc phát triển cộng tác, mang lại kỷ luật kỹ thuật phần mềm cho các công cụ nội bộ.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Gán quyền truy cập chi tiết ở cấp độ ứng dụng, trang và widget để những người phù hợp có thể xem hoặc chỉnh sửa từng công cụ mà không làm lộ các hoạt động nhạy cảm cho toàn bộ tổ chức.

Tại sao lại chạy Appsmith trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
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