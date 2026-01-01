RustFS là một hệ thống lưu trữ đối tượng phân tán, hiệu suất cao được xây dựng hoàn toàn bằng Rust. Nó cung cấp khả năng tương thích API Amazon S3 đầy đủ kết hợp với các đảm bảo an toàn bộ nhớ của Rust và hiệu suất thô vượt trội so với các giải pháp truyền thống. Được thiết kế cho các hồ dữ liệu, đường ống AI/ML và khối lượng công việc dữ liệu lớn, RustFS sử dụng mã hóa xóa để bảo vệ chống mất dữ liệu và phát hiện lỗi bit để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu lâu dài.

Tự host RustFS trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát — không có phí per-GB, không có phí egress và không bị khóa nhà cung cấp (vendor lock-in). Bảng điều khiển web (web console) tích hợp cho phép bạn quản lý các bucket, cấu hình chính sách truy cập và giám sát việc sử dụng bộ nhớ mà không cần thêm công cụ (tooling) nào.