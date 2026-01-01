Triển khai RustFS với một nhấp cài đặt.
Lưu trữ đối tượng phân tán tương thích S3 được xây dựng bằng Rust cho các tác vụ AI, hồ dữ liệu và ứng dụng cloud-native.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với RustFS
RustFS là một hệ thống lưu trữ đối tượng phân tán, hiệu suất cao được xây dựng hoàn toàn bằng Rust. Nó cung cấp khả năng tương thích API Amazon S3 đầy đủ kết hợp với các đảm bảo an toàn bộ nhớ của Rust và hiệu suất thô vượt trội so với các giải pháp truyền thống. Được thiết kế cho các hồ dữ liệu, đường ống AI/ML và khối lượng công việc dữ liệu lớn, RustFS sử dụng mã hóa xóa để bảo vệ chống mất dữ liệu và phát hiện lỗi bit để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu lâu dài.
Tự host RustFS trên VPS của riêng bạn giúp cơ sở hạ tầng lưu trữ đối tượng của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát — không có phí per-GB, không có phí egress và không bị khóa nhà cung cấp (vendor lock-in). Bảng điều khiển web (web console) tích hợp cho phép bạn quản lý các bucket, cấu hình chính sách truy cập và giám sát việc sử dụng bộ nhớ mà không cần thêm công cụ (tooling) nào.
Các tính năng chính của RustFS
S3 API Tương thích
Tương thích với bất kỳ client, SDK hoặc công cụ tương thích S3 nào — di chuyển các quy trình làm việc hiện có mà không cần thay đổi code.
Mã hóa xóa
Phân phối dữ liệu trên nhiều ổ đĩa với khả năng dự phòng để dữ liệu lưu trữ vẫn nguyên vẹn ngay cả khi từng ổ đĩa bị lỗi.
Bảng điều khiển quản lý web
Giao diện dựa trên trình duyệt để tạo nhóm, quản lý khóa truy cập, thiết lập chính sách vòng đời và giám sát mức sử dụng bộ nhớ.
Hiệu suất cao
Được xây dựng bằng Rust để đảm bảo an toàn bộ nhớ và tốc độ — các thử nghiệm cho thấy thông lượng cao hơn tới 2,3 lần so với các giải pháp thay thế cho các tác vụ xử lý đối tượng nhỏ.
Thông báo sự kiện
Kích hoạt webhook trên các sự kiện của bucket như tạo và xóa đối tượng để tích hợp với các quy trình xử lý tiếp theo.
Tích hợp danh tính
Hỗ trợ OIDC/OpenID Connect và OpenStack Keystone cho đăng nhập một lần cấp doanh nghiệp và triển khai đa người thuê.
Tại sao lại chạy RustFS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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