Triển khai OCS Inventory NG với cài đặt một lần nhấp.
Máy chủ quản lý tài sản CNTT mã nguồn mở theo dõi phần cứng, phần mềm và triển khai các gói trên toàn bộ hệ thống của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OCS Inventory NG
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) là một giải pháp quản lý tài sản và triển khai phần mềm miễn phí, mã nguồn mở đã được cải tiến từ năm 2001. Các tác nhân nhẹ được cài đặt trên các điểm cuối Windows, Linux, macOS, Android và IBM AIX báo cáo chi tiết kho phần cứng và phần mềm về một máy chủ trung tâm, trong khi các bản quét SNMP và khám phá IP mở rộng khả năng hiển thị cho máy in, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến và các thiết bị không có tác nhân khác.
Tự host OCS Inventory trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi dấu vân tay thiết bị, bản ghi giấy phép và gói đã triển khai dưới sự kiểm soát của bạn. Bảng điều khiển web đi kèm, cơ sở dữ liệu MySQL và REST API là những thành phần tương tự được các doanh nghiệp quản lý hệ thống IT với hơn 100.000 thiết bị sử dụng, không có phí trên mỗi tài sản và không phụ thuộc vào SaaS của bên thứ ba.
Các tính năng chính của OCS Inventory NG
Kiểm kê phần cứng và phần mềm
Các tác nhân gọn nhẹ thu thập chi tiết dữ liệu CPU, bộ nhớ, lưu trữ, thiết bị ngoại vi và phần mềm đã cài đặt từ các điểm cuối Windows, Linux, macOS, Android và AIX.
Triển khai gói
Đẩy các tập lệnh, trình cài đặt và gói cấu hình tới các tác nhân qua HTTPS, với khả năng kiểm soát băng thông có thể mở rộng cho các đội thiết bị lên đến hơn 100.000.
SNMP và khám phá mạng
Quét các subnet và truy vấn các thiết bị SNMP để kiểm kê máy in, switch, router và các thiết bị khác không thể chạy agent.
Báo cáo tuân thủ giấy phép
Theo dõi các ứng dụng đã cài đặt trên toàn bộ hệ thống của bạn và xây dựng báo cáo đo lường phần mềm để xác minh việc sử dụng giấy phép và gia hạn.
REST API và tích hợp
Tích hợp sẵn REST API và plug-in đồng bộ hóa GLPI cung cấp dữ liệu tài sản vào các hệ thống ticket, CMDBs và công cụ bảo mật.
Bảng điều khiển web với RBAC
Bảng điều khiển dựa trên trình duyệt với quyền kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, xác thực LDAP và CAS, cùng bảng điều khiển có thể tùy chỉnh dành cho người vận hành và kiểm toán viên.
Tại sao lại chạy OCS Inventory NG trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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