OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) là một giải pháp quản lý tài sản và triển khai phần mềm miễn phí, mã nguồn mở đã được cải tiến từ năm 2001. Các tác nhân nhẹ được cài đặt trên các điểm cuối Windows, Linux, macOS, Android và IBM AIX báo cáo chi tiết kho phần cứng và phần mềm về một máy chủ trung tâm, trong khi các bản quét SNMP và khám phá IP mở rộng khả năng hiển thị cho máy in, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến và các thiết bị không có tác nhân khác.

Tự host OCS Inventory trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi dấu vân tay thiết bị, bản ghi giấy phép và gói đã triển khai dưới sự kiểm soát của bạn. Bảng điều khiển web đi kèm, cơ sở dữ liệu MySQL và REST API là những thành phần tương tự được các doanh nghiệp quản lý hệ thống IT với hơn 100.000 thiết bị sử dụng, không có phí trên mỗi tài sản và không phụ thuộc vào SaaS của bên thứ ba.