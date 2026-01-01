Giảm giá lên đến 69% cho OCS Inventory NG

Triển khai OCS Inventory NG với cài đặt một lần nhấp.

Máy chủ quản lý tài sản CNTT mã nguồn mở theo dõi phần cứng, phần mềm và triển khai các gói trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OCS Inventory NG với cài đặt một lần nhấp.

Chọn gói VPS cho OCS Inventory NG

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OCS Inventory NG

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) là một giải pháp quản lý tài sản và triển khai phần mềm miễn phí, mã nguồn mở đã được cải tiến từ năm 2001. Các tác nhân nhẹ được cài đặt trên các điểm cuối Windows, Linux, macOS, Android và IBM AIX báo cáo chi tiết kho phần cứng và phần mềm về một máy chủ trung tâm, trong khi các bản quét SNMP và khám phá IP mở rộng khả năng hiển thị cho máy in, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến và các thiết bị không có tác nhân khác.

Tự host OCS Inventory trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi dấu vân tay thiết bị, bản ghi giấy phép và gói đã triển khai dưới sự kiểm soát của bạn. Bảng điều khiển web đi kèm, cơ sở dữ liệu MySQL và REST API là những thành phần tương tự được các doanh nghiệp quản lý hệ thống IT với hơn 100.000 thiết bị sử dụng, không có phí trên mỗi tài sản và không phụ thuộc vào SaaS của bên thứ ba.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OCS Inventory NG

Kiểm kê phần cứng và phần mềm

Các tác nhân gọn nhẹ thu thập chi tiết dữ liệu CPU, bộ nhớ, lưu trữ, thiết bị ngoại vi và phần mềm đã cài đặt từ các điểm cuối Windows, Linux, macOS, Android và AIX.

Triển khai gói

Đẩy các tập lệnh, trình cài đặt và gói cấu hình tới các tác nhân qua HTTPS, với khả năng kiểm soát băng thông có thể mở rộng cho các đội thiết bị lên đến hơn 100.000.

SNMP và khám phá mạng

Quét các subnet và truy vấn các thiết bị SNMP để kiểm kê máy in, switch, router và các thiết bị khác không thể chạy agent.

Báo cáo tuân thủ giấy phép

Theo dõi các ứng dụng đã cài đặt trên toàn bộ hệ thống của bạn và xây dựng báo cáo đo lường phần mềm để xác minh việc sử dụng giấy phép và gia hạn.

REST API và tích hợp

Tích hợp sẵn REST API và plug-in đồng bộ hóa GLPI cung cấp dữ liệu tài sản vào các hệ thống ticket, CMDBs và công cụ bảo mật.

Bảng điều khiển web với RBAC

Bảng điều khiển dựa trên trình duyệt với quyền kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, xác thực LDAP và CAS, cùng bảng điều khiển có thể tùy chỉnh dành cho người vận hành và kiểm toán viên.

Tại sao lại chạy OCS Inventory NG trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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