Triển khai draw.io với 1 nhấp.
Ứng dụng vẽ sơ đồ miễn phí, mã nguồn mở để tạo sơ đồ luồng, sơ đồ mạng, UML và hình ảnh kiến trúc — hoàn toàn tự lưu trữ.
Chọn gói VPS cho draw.io
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với draw.io
draw.io (diagrams.net) là một công cụ vẽ sơ đồ miễn phí, mã nguồn mở được hàng triệu kỹ sư, kiến trúc sư và nhà phân tích kinh doanh tin dùng. Nó hỗ trợ nhiều loại sơ đồ khác nhau — sơ đồ khối, sơ đồ lớp UML, sơ đồ thực thể-quan hệ, bản đồ mạng và cơ sở hạ tầng, quy trình làm việc BPMN, và nhiều loại khác — tất cả từ một trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt tinh tế.
Tự host draw.io trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tất cả dữ liệu sơ đồ vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có tệp nào được gửi đến máy chủ bên ngoài, biến nó thành lựa chọn mặc định cho các nhóm trong các ngành công nghiệp được quản lý hoặc những nhóm có yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trú dữ liệu. Hình ảnh Docker không trạng thái và nhẹ, không có phụ thuộc cơ sở dữ liệu.
Các tính năng chính của draw.io
Không phụ thuộc bên ngoài
draw.io hoạt động như một vùng chứa không trạng thái duy nhất, không yêu cầu cơ sở dữ liệu — dữ liệu sơ đồ không bao giờ rời khỏi máy chủ của bạn.
Hỗ trợ sơ đồ đa dạng
Tạo biểu đồ luồng, UML, sơ đồ ER, sơ đồ mạng, quy trình BPMN và wireframe từ một trình chỉnh sửa hợp nhất.
Tích hợp Cloud storage
Kết nối với Google Drive, Microsoft OneDrive và GitLab để lưu trữ và quản lý phiên bản sơ đồ cùng với các tệp tin hiện có của bạn.
Xuất phía máy chủ
Xuất sơ đồ sang các định dạng PDF, PNG, SVG và Visio (.vsdx) trực tiếp trên máy chủ mà không cần xử lý phía máy khách.
Trình chỉnh sửa ngoại tuyến
Hoạt động hoàn toàn offline bằng cách thêm
?offline=1 vào URL — lý tưởng cho các môi trường không có kết nối mạng hoặc bị hạn chế.
Tại sao lại chạy draw.io trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.