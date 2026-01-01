draw.io (diagrams.net) là một công cụ vẽ sơ đồ miễn phí, mã nguồn mở được hàng triệu kỹ sư, kiến trúc sư và nhà phân tích kinh doanh tin dùng. Nó hỗ trợ nhiều loại sơ đồ khác nhau — sơ đồ khối, sơ đồ lớp UML, sơ đồ thực thể-quan hệ, bản đồ mạng và cơ sở hạ tầng, quy trình làm việc BPMN, và nhiều loại khác — tất cả từ một trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt tinh tế.

Tự host draw.io trên VPS của riêng bạn có nghĩa là tất cả dữ liệu sơ đồ vẫn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có tệp nào được gửi đến máy chủ bên ngoài, biến nó thành lựa chọn mặc định cho các nhóm trong các ngành công nghiệp được quản lý hoặc những nhóm có yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trú dữ liệu. Hình ảnh Docker không trạng thái và nhẹ, không có phụ thuộc cơ sở dữ liệu.