LibreNMS là một hệ thống giám sát mạng đầy đủ tính năng, được cấp phép GPL, tự động phát hiện toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn qua SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP và ARP. Nó hỗ trợ hàng nghìn mẫu thiết bị từ Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet và nhiều hãng khác ngay lập tức, cung cấp cho bạn biểu đồ lưu lượng truy cập từng cổng, cảnh báo và bản đồ cấu trúc liên kết mà không cần phí cấp phép cho mỗi thiết bị.

Tự host LibreNMS trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa cơ sở hạ tầng nhạy cảm trên phần cứng bạn kiểm soát, mà không cần cài đặt agent trên các thiết bị được giám sát. Triển khai này tích hợp LibreNMS với MariaDB, Redis và một container điều phối poller chuyên dụng để việc thăm dò và cảnh báo tiếp tục chạy ổn định cùng với giao diện web UI.