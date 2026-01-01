Triển khai LibreNMS với một cú nhấp cài đặt.
Hệ thống giám sát mạng được cộng đồng thúc đẩy, tự động phát hiện, với sự hỗ trợ SNMP chuyên sâu cho hàng nghìn mẫu thiết bị.
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Những gì bạn có thể xây dựng với LibreNMS
LibreNMS là một hệ thống giám sát mạng đầy đủ tính năng, được cấp phép GPL, tự động phát hiện toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn qua SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP và ARP. Nó hỗ trợ hàng nghìn mẫu thiết bị từ Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet và nhiều hãng khác ngay lập tức, cung cấp cho bạn biểu đồ lưu lượng truy cập từng cổng, cảnh báo và bản đồ cấu trúc liên kết mà không cần phí cấp phép cho mỗi thiết bị.
Tự host LibreNMS trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa cơ sở hạ tầng nhạy cảm trên phần cứng bạn kiểm soát, mà không cần cài đặt agent trên các thiết bị được giám sát. Triển khai này tích hợp LibreNMS với MariaDB, Redis và một container điều phối poller chuyên dụng để việc thăm dò và cảnh báo tiếp tục chạy ổn định cùng với giao diện web UI.
Các tính năng chính của LibreNMS
SNMP tự động phát hiện
Tự động khám phá các thiết bị và giao diện của chúng qua SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP và ARP mà không cần thực hiện công việc kiểm kê thủ công.
Hỗ trợ thiết bị rộng rãi
Đi kèm với hỗ trợ cho hàng nghìn mẫu thiết bị mạng, máy chủ và IoT từ Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet và nhiều hãng khác.
Cảnh báo và thông báo
Xác định các quy tắc với cảnh báo mẫu và gửi chúng qua email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks và hơn 80 kênh truyền tải khác.
Thanh toán và bandwidth
Theo dõi lưu lượng truy cập trên từng cổng với báo cáo thanh toán 95th percentile cho các mạch và giao diện khách hàng, lý tưởng cho các ISP và managed service providers.
API và tích hợp
REST API đầy đủ cùng với các tích hợp hàng đầu với Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping và bản đồ dựa trên OpenStreetMap.
Thăm dò phân tán
Dịch vụ điều phối mở rộng khả năng thăm dò trên nhiều container worker, giữ cho các mạng lớn phản hồi nhanh mà không bị gián đoạn.
Tại sao lại chạy LibreNMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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