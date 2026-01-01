Giảm giá lên đến 69% cho LibreNMS

Triển khai LibreNMS với một cú nhấp cài đặt.

Hệ thống giám sát mạng được cộng đồng thúc đẩy, tự động phát hiện, với sự hỗ trợ SNMP chuyên sâu cho hàng nghìn mẫu thiết bị.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai LibreNMS với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho LibreNMS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với LibreNMS

LibreNMS là một hệ thống giám sát mạng đầy đủ tính năng, được cấp phép GPL, tự động phát hiện toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn qua SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP và ARP. Nó hỗ trợ hàng nghìn mẫu thiết bị từ Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet và nhiều hãng khác ngay lập tức, cung cấp cho bạn biểu đồ lưu lượng truy cập từng cổng, cảnh báo và bản đồ cấu trúc liên kết mà không cần phí cấp phép cho mỗi thiết bị.

Tự host LibreNMS trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu đo từ xa cơ sở hạ tầng nhạy cảm trên phần cứng bạn kiểm soát, mà không cần cài đặt agent trên các thiết bị được giám sát. Triển khai này tích hợp LibreNMS với MariaDB, Redis và một container điều phối poller chuyên dụng để việc thăm dò và cảnh báo tiếp tục chạy ổn định cùng với giao diện web UI.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của LibreNMS

SNMP tự động phát hiện

Tự động khám phá các thiết bị và giao diện của chúng qua SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP và ARP mà không cần thực hiện công việc kiểm kê thủ công.

Hỗ trợ thiết bị rộng rãi

Đi kèm với hỗ trợ cho hàng nghìn mẫu thiết bị mạng, máy chủ và IoT từ Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet và nhiều hãng khác.

Cảnh báo và thông báo

Xác định các quy tắc với cảnh báo mẫu và gửi chúng qua email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks và hơn 80 kênh truyền tải khác.

Thanh toán và bandwidth

Theo dõi lưu lượng truy cập trên từng cổng với báo cáo thanh toán 95th percentile cho các mạch và giao diện khách hàng, lý tưởng cho các ISP và managed service providers.

API và tích hợp

REST API đầy đủ cùng với các tích hợp hàng đầu với Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping và bản đồ dựa trên OpenStreetMap.

Thăm dò phân tán

Dịch vụ điều phối mở rộng khả năng thăm dò trên nhiều container worker, giữ cho các mạng lớn phản hồi nhanh mà không bị gián đoạn.

Tại sao lại chạy LibreNMS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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