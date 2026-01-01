Triển khai Quasarr chỉ với một cú nhấp chuột.
Cầu nối JDownloader phơi bày một trình lập chỉ mục Newznab và ứng dụng khách tải xuống SABnzbd cho toàn bộ ngăn xếp phương tiện Arr.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Quasarr
Quasarr là một dịch vụ Python nhẹ giả vờ là cả một Newznab indexer và một SABnzbd download client, sau đó gửi mọi yêu cầu tải xuống đến JDownloader 2 thông qua My JDownloader cloud API của nó. Kết quả là một cầu nối liền mạch cho phép Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr và Magazarr tìm kiếm và tải xuống từ các hoster một lần nhấp mà không cần chạm vào Usenet hoặc BitTorrent thực sự.
Tự host Quasarr trên một VPS giúp cầu nối trực tuyến suốt ngày đêm, cùng với JDownloader, và bao gồm một luồng giải mã CAPTCHA tích hợp sẵn cho các liên kết được bảo vệ. Các nhà tài trợ GitHub đang hoạt động có thể cắm SponsorsHelper để tự động giải CAPTCHA.
Các tính năng chính của Quasarr
Cầu nối JDownloader
Chuyển tiếp mọi lượt tải từ Radarr, Sonarr, Lidarr và Magazarr trực tiếp vào JDownloader 2 thông qua API đám mây My JDownloader.
Newznab indexer
Quasarr cung cấp một điểm cuối tìm kiếm tương thích Newznab để Arr stack có thể tìm thấy các bản phát hành trên các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ một lần nhấp được hỗ trợ bằng cách sử dụng ID IMDb hoặc truy vấn văn bản.
Mô phỏng khách hàng SABnzbd
Hoạt động như một client tải xuống SABnzbd để Radarr, Sonarr và Lidarr có thể xếp hàng đợi, giám sát và nhập các bản tải xuống đã hoàn tất mà không cần thay đổi quy trình làm việc của họ.
Giải mã CAPTCHA
Giải mã liên kết tích hợp sẵn xử lý các bản phát hành được bảo vệ bằng CAPTCHA, với các script Tampermonkey tùy chọn và tích hợp SponsorsHelper để giải quyết tự động.
Kiểm soát danh mục và phản chiếu
Danh sách trắng theo danh mục cho tên máy chủ và máy chủ phản chiếu tải xuống giúp giữ thư viện của bạn trên các nguồn bạn tin cậy mà không cần thay đổi cấu hình Arr.
Thông báo và auth
Thông báo Discord và Telegram tùy chọn cùng với xác thực dựa trên biểu mẫu hoặc HTTP Basic bảo vệ web UI và giúp bạn luôn cập nhật thông tin.
Tại sao lại chạy Quasarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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