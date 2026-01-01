Quasarr là một dịch vụ Python nhẹ giả vờ là cả một Newznab indexer và một SABnzbd download client, sau đó gửi mọi yêu cầu tải xuống đến JDownloader 2 thông qua My JDownloader cloud API của nó. Kết quả là một cầu nối liền mạch cho phép Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr và Magazarr tìm kiếm và tải xuống từ các hoster một lần nhấp mà không cần chạm vào Usenet hoặc BitTorrent thực sự.

Tự host Quasarr trên một VPS giúp cầu nối trực tuyến suốt ngày đêm, cùng với JDownloader, và bao gồm một luồng giải mã CAPTCHA tích hợp sẵn cho các liên kết được bảo vệ. Các nhà tài trợ GitHub đang hoạt động có thể cắm SponsorsHelper để tự động giải CAPTCHA.