Ghostfolio là một bảng điều khiển tài chính cá nhân mã nguồn mở, hợp nhất danh mục đầu tư của bạn trên nhiều loại tài sản — cổ phiếu, ETFs, cryptocurrencies và nhiều hơn nữa — vào một chế độ xem thống nhất duy nhất. Nó cung cấp phân tích hiệu suất chi tiết, lợi nhuận theo thời gian và dữ liệu thị trường theo thời gian thực mà không gửi dữ liệu tài chính của bạn đến các dịch vụ của bên thứ ba.

Tự host Ghostfolio trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn thông tin tài chính nhạy cảm. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu bền vững và Redis để caching, đảm bảo tính toán danh mục đầu tư nhanh chóng và hiệu suất đáng tin cậy khi lịch sử giao dịch của bạn phát triển.