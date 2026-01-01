Triển khai Ghostfolio với cài đặt một chạm.
Bảng điều khiển quản lý tài sản mã nguồn mở, tập trung vào quyền riêng tư để theo dõi các khoản đầu tư trên cổ phiếu, ETF và tiền điện tử.
Chọn gói VPS cho Ghostfolio
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ghostfolio
Ghostfolio là một bảng điều khiển tài chính cá nhân mã nguồn mở, hợp nhất danh mục đầu tư của bạn trên nhiều loại tài sản — cổ phiếu, ETFs, cryptocurrencies và nhiều hơn nữa — vào một chế độ xem thống nhất duy nhất. Nó cung cấp phân tích hiệu suất chi tiết, lợi nhuận theo thời gian và dữ liệu thị trường theo thời gian thực mà không gửi dữ liệu tài chính của bạn đến các dịch vụ của bên thứ ba.
Tự host Ghostfolio trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn thông tin tài chính nhạy cảm. Triển khai này bao gồm PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu bền vững và Redis để caching, đảm bảo tính toán danh mục đầu tư nhanh chóng và hiệu suất đáng tin cậy khi lịch sử giao dịch của bạn phát triển.
Các tính năng chính của Ghostfolio
Theo dõi đa tài sản
Theo dõi cổ phiếu, ETF, tiền điện tử, trái phiếu và các tài sản thay thế trong một bảng điều khiển danh mục đầu tư hợp nhất.
Phân tích hiệu suất
Lợi suất theo thời gian chi tiết, tỷ suất hoàn vốn nội bộ và các chỉ số hiệu suất hàng năm giúp bạn đánh giá các quyết định đầu tư của mình.
Thiết kế cho quyền riêng tư
Tất cả dữ liệu tài chính nằm trên máy chủ của riêng bạn — không có quyền truy cập đám mây của bên thứ ba vào danh mục đầu tư hoặc lịch sử giao dịch của bạn.
Theo dõi cổ tức
Theo dõi thu nhập cổ tức và các khoản phân phối trên tất cả các khoản nắm giữ với báo cáo thu nhập và tính toán lợi suất.
Nhập CSV
Nhập giao dịch từ tệp CSV và nhiều nền tảng môi giới khác nhau để nhanh chóng tích hợp lịch sử danh mục đầu tư hiện có của bạn.
Tại sao lại chạy Ghostfolio trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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