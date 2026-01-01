Triển khai MaxKB với 1 nhấp cài đặt.
Nền tảng RAG mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân cơ sở tri thức AI từ tài liệu và nguồn dữ liệu của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MaxKB
MaxKB là một nền tảng mã nguồn mở để xây dựng các tác nhân AI cấp doanh nghiệp với khả năng cơ sở tri thức được hỗ trợ bởi công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG). Nó xử lý các tệp PDF, Word, Excel, Markdown và HTML thành các vector nhúng và kết nối chúng với LLM bạn chọn — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek hoặc một mô hình cục bộ. Một công cụ quy trình làm việc trực quan cho phép các nhóm triển khai các tác nhân Hỏi & Đáp thông minh mà không cần viết mã.
Tự host MaxKB trên VPS của riêng bạn giúp giữ các tài liệu độc quyền, tương tác khách hàng và kiến thức kinh doanh hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn, loại bỏ chi phí đám mây cho mỗi truy vấn đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát việc lựa chọn mô hình và quyền riêng tư dữ liệu.
Các tính năng chính của MaxKB
Hỏi & Đáp được hỗ trợ bởi RAG
Tự động xử lý tài liệu thành các nhúng vector để đưa ra câu trả lời chính xác, dựa trên nguồn cho các truy vấn phức tạp.
Thu nạp đa định dạng
Nhập PDF, Word, Excel, Markdown, HTML và văn bản thuần túy — cộng với thu thập dữ liệu web để xây dựng cơ sở tri thức từ nội dung trực tuyến.
Mô hình linh hoạt
Hoạt động với OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek, và các mô hình được lưu trữ cục bộ để bạn chọn lựa phù hợp nhất về chi phí và quyền riêng tư.
Visual Workflow Engine
Điều phối các quy trình AI đa bước và tích hợp các tác nhân vào các hệ thống dịch vụ khách hàng hoặc nhân sự mà không cần viết mã.
Tích hợp API
Full REST API và các đoạn mã nhúng giúp dễ dàng thêm AI agent vào bất kỳ trang web hoặc ứng dụng hiện có nào.
Tại sao lại chạy MaxKB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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